﻿Flächenbrand an der A7 bei Kaltenkirchen: Grünstreifen fängt Feuer

Autobahn vorübergehend gesperrt

Die Feuerwehr musste in einem Großeinsatz einen Flächenbrand in Kaltenkirchen an der Autobahn 7 löschen.

Großeinsatz an der Autobahn 7: Am Mittwochnachmittag hat ein Grünstreifen an der A7 gebrannt. Beide Spuren mussten vorübergehend gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und die Fahrtrichtung Hamburg freigeben.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket