﻿Nach 45 Absagen: Mostafa Ghaffarzadeh aus Wahlstedt hat einen Job gefunden

Mostafa Ghaffarzadeh hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Binnen weniger Monate erhielt er 45 Jobabsagen. Nach einem Bericht auf KN-online hat den 39-Jährigen nun endlich eine gute Nachricht erreicht: Die Landesunterkunft Boostedt stellt ihn als Hausbetreuer ein. Der Job verändert sein Leben.

Boostedt. Schwarzer Bürostuhl, Holzschreibtisch, Laptop: Was für viele Arbeitnehmer selbstverständlich ist, bedeutet für Mostafa Ghaffarzadeh aus Wahlstedt die Welt. Als Hausbetreuer in der Landesunterkunft Boostedt hat er ein eigenes kleines Büro und ist in der Arbeitswelt angekommen. Lange Zeit sah das jedoch ganz anders aus.