﻿Wie schwierig es ist, als Flüchtling einen Job zu finden

Mostafa Ghaffarzadeh hat 45 Bewerbungen in den letzten drei Monaten geschrieben – und nur Absagen erhalten. Dabei hat der Flüchtling ein anerkanntes Studium und bringt einschlägige Berufserfahrung mit. Wie sich seine Situation darstellt, erzählt er im Gespräch.

Wahlstedt. „Ich will arbeiten. Ich möchte doch nur einen Job finden und arbeiten. Mir ist es egal, ob in Vollzeit, Teilzeit oder als Minijob. Die letzten zwei Jahre habe ich nichts gemacht. Zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf“, sagt Mostafa Ghaffarzadeh und fährt durch sein schwarzes Haar. Vor ihm liegt ein brauner Aktenkoffer, aus dem er einen blauen Plastikordner zieht. In dem Ordner befinden sich alle seine Zertifikate, Zeugnisse und Bewerbungsunterlagen. Akkurat und einzeln in durchsichtigen Klarsichtfolien verpackt. Knapp 45 Bewerbungen hat der Wahlstedter in den letzten drei Monaten geschrieben – jedes Mal erhielt er die Antwort „Nein“.

Mostafa kommt aus dem Iran und lebt seit sechs Jahren in Deutschland. Ein Leben in Europa war immer sein großer Traum, drei Tage lang ist der 39-Jährige dafür allein von der Türkei zu Fuß nach Griechenland gelaufen.