Statt Kneipen-Muff ein Hauch von Atelier: Im Henstedter Hof, einer ehemaligen Gaststätte in Henstedt-Ulzburg, kommen Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern zusammen und arbeiten kreativ. Unter der Leitung der Künstlerin Feri Tabrisi entstehen sehenswerte Objekte und Gemälde, die nun verkauft werden.

Henstedt-Ulzburg. Alles, was von den Kunstschaffenden benutzt wird, ist schon mal etwas anderes gewesen. Und so wurden Gulligitter in große Objekte integriert, eine alte Ledercouch zur Leinwand und ehemalige Wände eines Marktstandes zum Hintergrund für Collagen. In der ehemaligen Dorfkneipe Henstedter Hof, die seit Jahren als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt wird, ist seit eineinhalb Jahren auch eine Kunststation zu finden. Sie wird geleitet von Feri Tabrisi, einer studierten Künstlerin, die erst seit einigen Jahren in Henstedt-Ulzburg lebt. Zuvor wohnte und arbeitete die gebürtige Iranerin 30 Jahre in Freiburg.