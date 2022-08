Das Forschungszentrum Borstel feiert sein 75-jähriges Bestehen. Das Herzstück des Betriebes, das Herrenhaus des alten Gutes Borstel, ist noch viel älter. Beim Tag der offenen Tür am Sonnabend bekommen Besucher Einblicke in Vergangenheit und Zukunft – und dürfen selbst aktiv werden.

In den 1950er Jahren wurden in der Borsteler Klinik Lungenkranke untergebracht.

Sülfeld. Ein Ort der Geschichte und der Wissenschaft ist das Forschungszentrum Borstel, das am 23. Juli 1947 als Tuberkuloseforschungsinstitut gegründet wurde. Das 75-jährige Jubiläum wird am Sonnabend, 20. August, groß gefeiert. Von 10 bis 16 Uhr sind Besucherinnen und Besucher willkommen. Sie können sich nicht nur über die lange Geschichte des Gutes Borstel informieren, sondern auch Blicke in die Labore werfen.

Das Herzstück des Forschungszentrums ist das Herrenhaus Borstel, das 1751 gebaut wurde und unter Denkmalschutz steht. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich zwar immer die Bewohner und die Nutzung geändert, geblieben ist das Gebäude mit viel Stuck und Geschichte. Im 13. Jahrhundert gehörte Borstel zusammen mit den Gütern Jersbek und Stegen dem Adelsgeschlecht Hummersbüttel. 1450 heiratete Detlev von Bockwolde die Tochter Hartwichs des Vierten von Hummersbüttel und wurde Gutsherr. Diese Familie, später als Buchwaldt in den Büchern verzeichnet, hielt Borstel über 300 Jahre.

Zum Gut Borstel gehörten die Dörfer Sülfeld, Seth, Oering, Grabau, Kayhude (nur mit dem Heidkrug), das adlige Gut Jersbek, Nienwohld, Bargfeld, Elmenhorst, Mönkenbrook, Rade und Stegen. 1737 wurden das ehemalige Herrenhaus, über das keine Nachweise existieren, und die Wirtschaftsgebäude durch einen Brand vollständig zerstört. Es folgte der Neubau, der heute vom Forschungszentrum als Bürogebäude sowie Tagungs- und Konferenzstandort genutzt wird. Zudem gibt es regelmäßig im Gartensaal klassische Konzerte.

Das historische Herrenhaus mit dem großen Parkgelände ist das Herzstück des Forschungszentrums Borstel in Sülfeld. © Quelle: Nicole Scholmann

Der prachtvolle Backsteinbreitbau galt nach der Fertigstellung als das bedeutendste Rokoko-Herrenhaus im Land. Neben dem Bau des neuen Hauses wurde auch gleich mit der Anlage eines neuen barocken Gartens im französischen Stil begonnen. Vor dem Haus befindet sich der weite Ehrenhof mit einem großen Rasenrondell und einer beiderseitigen Begrenzung durch Linden und ist heute noch in seinen barocken Elementen zu erkennen.

Garten erst französisch, dann englisch

Es folgten mehrere Besitzerwechsel. 1806 übernahm Cay Lorenz Graf Brockdorff das Gut und ließ das Gelände in einen englischen Landschaftsgarten umwandeln. Bereits 1838 kaufte die Grafenfamilie Baudissin den Besitz. „Diese führte Erbpachtstellen ein, sodass der Boden im Laufe des Jahrhunderts in den Besitz der Bauern überging“, heißt es im historischen Abriss.

Eine komplette Neuausrichtung ergab sich 1930, als der Margarinefabrikant Friedrich Bölck aus Altengörs Besitzer des Gutes wurde und im Herrenhaus ein Kindererholungsheim einrichtete. Er entwickelte ein Rabattsystem, mit dem sich seine Kunden beim Kauf der Margarine gewisse Berechtigungen zur Versendung ihrer Kinder zu Erholungszwecken verschafften.

Das Kindererholungsheim Schloß Borstel der Friedrich Bölck Margarine Vertrieb AG, Bad Oldesloe, in den 1930er Jahren. © Quelle: Gemeindearchiv Sülfeld/Bärwald

Die Zeit der Nationalsozialisten war auch für das Gut Borstel ein Schritt in eine andere Richtung. 1938 wurde das schmucke Herrenhauses in eine Ausbildungsstätte für Leiterinnen des weiblichen Arbeitsdienstes umgewandelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg bekamen Flüchtlinge in den Gebäuden ein Obdach. Das Sagen hatte die britische Militärregierung.

Wenige Jahre später übernahm das Land Schleswig-Holstein das Anwesen. Das neu gegründete Forschungsinstitut mit seinen Direktoren und Verwaltungen hielt Einzug ins Herrenhaus. „Über einen langen Zeitraum wurden im Haus sogar Laboratorien untergebracht, die mit ihren Dampfsterilisatoren dem Dach und dem Mauerwerk erheblichen Schaden zugefügt haben“, schreibt das Forschungszentrum in der Historie.

Aufwändige Restaurierung von 1992 bis 2007

Bei einer Baubegehung vor 30 Jahren stellte sich heraus, dass starker Holzbock- und Pilzbefall das Herrenhaus bedrohte. Alle Geschosse waren davon betroffen und eine Rettung des Hauses stand infrage. Von 1992 bis 2007 wurde „nur durch einen Kraftakt und den Enthusiasmus zahlreicher Freunde und Mäzene des Hauses das Herrenhaus gerettet, aufwendig restauriert und technisch auf den neuesten Stand gebracht“. Finanziert wurden die Arbeiten von Bund, Land, dem Kreis Segeberg, dem Landesamt für Denkmalpflege, der Deutschen Stiftung Denkmalpflege, der Stiftung Schleswig- Holsteinische Landschaften und dem Verein Herrenhaus Borstel. Am 15. Juni 2007 wurde das Herrenhaus Borstel als „Wissens- und Kommunikationszentrum im Herrenhaus Borstel“ wiedereröffnet.

Wissenschaftler arbeiten heute beispielsweise am Kernspinresonanzspektroskop. © Quelle: Forschungszentrum/Pukall

Im Forschungszentrum sind heute etwa 300 Menschen tätig, davon 120 Wissenschaftler aus aller Welt. Im Mittelpunkt der Arbeit steht Tuberkulose, aber auch etliche andere Lungenkrankheiten werden erforscht. „Laut der Weltgesundheitsorganisation gelten Lungenerkrankungen weltweit aktuell als zweithäufigste Todesursache, und die Fallzahlen werden in den nächsten Jahren weiter ansteigen“, sagen die Experten der Einrichtung. Das Ziel der Borsteler Forschung sei es deshalb, Lungenerkrankungen vorzubeugen, schneller zu erkennen, besser zu behandeln und innovative Therapien zu entwickeln.

Seit 2003 Partner in der Leibniz-Gemeinschaft, ist das FZ Leibniz Lungenzentrum als eines von drei Leibniz-Instituten in Schleswig-Holstein „ein geschätzter Partner in vielen regionalen, nationalen und internationalen Forschungsverbünden“.

Medizinische Klinik Borstel wurde 2021 geschlossen

Im Jahr 1968 wurde eine Klinik eröffnet, in der Patienten mit Lungenerkrankungen behandelt wurden. Die Medizinische Klinik auf dem Gelände des Forschungszentrums wurde aber vor einem Jahr geschlossen. Die 80-Betten-Klinik war zu klein, um wirtschaftlich rentabel zu arbeiten, hieß es in der Begründung. Im Frühjahr dieses Jahres mietete der Kreis Segeberg die Räume, um Flüchtlinge aus der Ukraine unterzubringen. Für fast 60 Millionen Euro entsteht gerade das neue Laborgebäude (Leibniz Respiratorium). Bereits im Betrieb ist das neue Referenzzentrum für Mykobakterien, das 12,5 Millionen Euro kostete.

Großes Programm zum 75-jährigen Jubiläum

Beim Tag der offenen Tür des Forschungszentrums Borstel am kommenden Sonnabend, 20. August, wird den Besucherinnen und Besuchern – von jung bis alt – Einiges geboten. Eingeweiht wird beispielsweise der neue „Borsteler Spaziergang“. 13 Stehlen mit ausführlichen Erklärungen zu Historie und aktuellen Forschungen werden eingeweiht. Sie sind auf dem kompletten Gelände verteilt und werden ihren festen Platz dort behalten. Das Gelände ist jederzeit für Interessierte geöffnet.

Besucher können eine begehbare Lunge besuchen, bei Mitmachaktionen zum Beispiel ihre Lungenfunktion testen, an Laborständen mit Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Es gibt Spiele und Livemusik, einen Schwertkampf, Bogenschützen, einen Flugsimulator sowie einen Spendenlauf über 7,5 Kilometer zugunsten mehrerer Organisationen. Es gibt Führungen durchs Herrenhaus und durch einzelne Labore. Dort herrscht Maskenpflicht.