﻿Forum der Jugendakademie in Bad Segeberg wird wieder zur Kleinkunst-Bühne

Bad Segeberg. Auch 2023 wird es wieder hochkarätige Kleinkunst des ehrenamtlich geführten Vereins „K1,5 – Kultur überm See“ im Forum der Jugendakademie geben, nachdem die drei Veranstaltungen im letzten Jahr von den 400 Besuchern ein positives Echo bekamen. An vier Sonntagen jeweils ab 18 Uhr wird dort eine Palette von Vocal Pop bis zu einer musikalischen Krimikomödie geboten.

Den Anfang macht „Baff! – bei Zeiten“ am Sonntag, 14. Mai. Die vier a-cappella-Musiker und Musikerinnen Josefine Reichert, Lilly Ketelsen, Jonathan Mummert und Maximilian Kleinert sprechen laut Ankündigung „mit ihren eigenen deutschen Kompositionen wichtige Themen an, nehmen sich jedoch nicht ernst“. Die vier Freunde haben bereits national wie auch international Preise für ihre selbst arrangierte Musik gewonnen, verschiedene Musikvideos produziert und für Netflix Dreamworks-Trickfilmfiguren synchronisiert.

Drei Frauen mit starker Bühnenpräsenz

Auch die Music-Stand-Up-Comedy „Hitverdächtig“ mit Markus Henrik alias Dr. Pop am Sonntag, 2. Juli, verspricht gute Unterhaltung. „Dr. Pop ist Arzt fürs Musikalische, der mit Musiksamples aus dem Hiphop, Rock, Pop, Schlager über Klassik bis zum Jazz in seinem Live-Programm gekonnt therapiert“, heißt es. Er hat Medienwissenschaften und Popmusik in Manchester, Liverpool, Paderborn und Detmold studiert und promovierte zu den Themen Terrorismus und Orientalismus in der Popmusik an der Humboldt-Universität Berlin.

Nach den Ferien garantieren drei Kölner Frauen mit starker Bühnenpräsenz viel Power. Das Trio Baby, Honey und Sugar lassen mit Gesang, Schlagzeug, Gitarre und Kontrabass in ihrer Show „Abends mit Beleuchtung“ am 17. September Pop, Rock mit mächtigem Ruck und Swing sicherlich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen das Tanzbein schwingen.

Letztendlich gibt es einen kabarettistischen Höhepunkt am 29. Oktober, wenn die Brüder Chin & Hans-Werner Meyer zusammen mit dem Gesangsquartett „Meier und die Geier“ und einem Pianisten ihre musikalische Kriminalkomödie „Klangrazzia 2.0“ präsentieren. In dem wilden und lustigen Verschwörungsdrama fragen sich die Protagonisten, ob kosmetische Nasenverkleinerungen steuerlich absetzbar sein sollen oder warum der Bruder keinerlei Skrupel hat, die Geigen zu verpfänden.

Ab Freitag 24. März sind die Karten für Baff (14.5.) und Dr. Pop (2.7.) im Vorverkauf erhältlich entweder online unter www.k15-se.de oder in der Geschäftsstelle von Basses Blatt, Kurhausstraße 12. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf jeweils 23 Euro (ermäßigt 12 Euro) an der Abendkasse 25 Euro (ermäßigt 15 Euro). Ermäßigte Karten gibt es nur für Schüler, Studierende und Auszubildende.