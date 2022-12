﻿Britta Carlson blickt auf erfolgreiches 2022 mit Frauen-Nationalteam zurück

Britta Carlson (li.) und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg tauschen sich am Spielfeldrand aus. Das Duo führte die Frauenfußball-Nationalmannschaft bei der EM in England bis ins Endspiel.

Wiemersdorf. Das Sportjahr ist zu Ende. Britta Carlson, Assistenztrainerin von Martina Voss-Tecklenburg bei der Frauenfußball-Nationalmannschaft, blickt auf ein sehr arbeitsreiches, aber auch auf ein erfolgreiches 2022 zurück. Den Höhepunkt bildete zweifelsfrei die Europameisterschaft in England, wo das Deutsche Team erst im Finale gegen die Gastgeberinnen den Kürzeren gezogen, aber in der Heimat Millionen Fußballfans begeistert hatte. Im Gespräch mit der Segeberger Zeitung blickt die Wiemersdorferin zurück, wagt aber auch einen Ausblick auf das kommende Jahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an das vergangene Jahr denken?

Britta Carlson: Es gab viele Dinge, die im letzten Jahr passiert sind. Sportlich ist es vor allem die EM und der Vize-Europameister mit all den positiven Nachwirkungen um dieses Turnier herum, an die ich zuerst denke. Es war aber auch ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Privat wie beruflich.

Was meinen Sie genau damit?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das erste halbe Jahr verlief mit der Nationalmannschaft weniger erfolgreich. Die Vorbereitung auf die EM gestaltete sich durch die Niederlagen beim Arnold-Clark-Cup und gegen Serbien nicht optimal. Im Nachhinein waren diese aber äußerst wertvoll, weil das Team proaktiv in den Austausch mit uns und auch untereinander gegangen ist.

Und privat?

Ende 2021 hatte ich einen Eingriff im Knie, ich erhielt eine Teilprothese. Zeit für eine ausgiebige Reha war nicht vorhanden. Daher war ich mit meiner körperlichen Verfassung unzufrieden und auf dem Platz manchmal eingeschränkt. Jetzt reicht es bald wieder für das Eckchen spielen vor dem Training.

Mit den Auftritten in England wuchs in Deutschland das Interesse. Letztlich löste Ihr Team mit Ihnen zusammen einen Hype aus. Was haben Sie davon mitbekommen?

Vor Ort in England war mir nicht bewusst, was zu Hause los war. Über die sozialen Medien, Familie und Freunde hat man immer wieder mitbekommen, dass da was passiert. Das habe ich erst später alles realisieren können.

Auf der Bank wirkten Sie immer sehr ruhig und konzentriert. Was ging tatsächlich in Ihnen vor?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich versuche auf der Bank Ruhe auszustrahlen. Ich bin der analytische, ruhige Part während des Spiels. Alles andere wäre kontraproduktiv.

Wie sehen Ihre Aufgaben als Assistenztrainerin aus?

Die sind sehr vielschichtig. In erster Linie möchte ich unser Team und insbesondere Martina (Bundestrainerin Voss-Tecklenburg, Anm. d. Red.) mit meinen Erfahrungen und Kompetenzen unterstützen. Zusammen mit den Analysten kümmern wir uns um das gegnerische Team, aber auch um das eigene Spiel und die Einzelanalysen der Spielerinnen. Darüber hinaus erarbeite ich zusammen mit meinen Kollegen die Trainingsinhalte und bin da für die taktischen Themen in der Verantwortung. Während des Spiels ist es die Liveanalyse mit den Analysten, die auf der Tribüne sitzen. Mit denen lege ich dann auch fest, welche Bilder wir in der Halbzeitpause den Spielerinnen zukommen lassen.

Während des Turniers wurde immer wieder von einer Defensivlust gesprochen. Insgesamt wurde Ihr Team für die aufopferungsvolle Verteidigungsarbeit gelobt. Was ist das Geheimnis dahinter?

Der Plan ist das eine, jede kennt ihre Aufgaben. Das andere ist, wie setzte ich die Idee zusammen um. Defensivlust geht nur mit einem großen Teamgeist, einem Wir-Gefühl und einer Bereitschaft, die maximale Intensität auf den Platz zu bringen. Defensiv denken, offensiv fühlen – das ist ein Prinzip bei uns.

Das Finale gegen England wurde im ausverkauften Wembley-Stadion vor 90 000 Zuschauern ausgetragen. Wie ist es vor einer solchen Kulisse möglich, von der Seitenlinie zu coachen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist schwer bei der Lautstärke. Spielunterbrechungen haben wir dafür genutzt, an die Spielerinnen heranzukommen und taktische Anweisungen zu geben. Zudem haben wir über abgesprochene Zeichen kommuniziert.

Was nehmen Sie aus dem Jahr mit?

Auch ohne Titel haben wir viele Menschen berührt, das war sehr beeindruckend und ich bin froh, dass ich ein Teil des Teams sein darf. Ein Erfolgsfaktor war die Ehrlichkeit mit- und untereinander. Jede Spielerin kannte ihre Rolle und die damit verbundenen Aufgaben. Wichtig für die Zukunft ist, dass das Erreichte jetzt Vergangenheit ist. Wir sind immer noch im Prozess, arbeiten weiter an unseren Potenzialen und werden auf neue Herausforderungen treffen.

Im Juli beginnt in Australien und Neuseeland die Weltmeisterschaft. Wann beginnen Sie mit den Arbeiten dafür?

Mit der Nachbereitung der EM und dem ersten Spiel nach dem Turnier gegen die Türkei startete bereits die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Mit Beginn des neuen Jahres werde ich mir unsere Gegnerinnen Marokko, Kolumbien und Südkorea erstmals anschauen. Das sind interessante Teams, gegen die wir noch nicht gespielt haben.

Im Sommer läuft Ihr Vertrag aus. Wie geht es dann weiter mit Ihnen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich würde gern ein Teil dieses Teams bleiben und auch seitens des DFB würde man gern mit mir weiter arbeiten. Die Gespräche waren sehr positiv. Nur das Formelle fehlt noch.