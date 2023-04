﻿Freibad Itzstedt: Frische Schicht für die Rutsche

Itzstedt. Noch ist es recht kühl, aber Badestellenleiter Johannes Schmidt von der DLRG Itzstedt und Itzstedts Bürgermeister Helmut Thran setzen darauf, dass es pünktlich zum Start der Saison im Freibad gut wird. Am Sonntag, 14. Mai, beginnt mit einem Tag der offenen Tür das Schwimmen in der Badeanstalt. Einige Vereine werden sich von 11 bis 16 Uhr präsentieren. Es gibt Kaffee, Kuchen, Gegrilltes sowie Softgetränke. Der Eintritt ist frei.

Bis es so weit ist, wird sich noch einiges im Freibad tun. „Die Rutsche braucht eine neue Oberfläche“, erzählt Johannes Schmidt. Ein Handwerker soll das noch vor dem Start der Saison erledigen. Seit gut 20 Jahren wurde die Rutschfläche des Spielobjekts, über das man schwungvoll im See landet, nicht mehr beschichtet, sondern nur geflickt. Nun soll der Handwerker ran und eine Grundauffrischung erledigen.

Die Oberfläche der Rutsche muss erneuert werden. Der Lack ist ab. © Quelle: Nicole Scholmann

Ebenfalls sanierungsbedürftig sind die Zugänge zum Steg. Die sind durch Wind und Wetter und vor allem durch das Seewasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Holz in der Verankerung gammelt langsam weg. Beide Zugänge vom Steg werden noch – so der Plan – erneuert.

Das Freibad am Itzstedter See startet am 14. Mai mit einem Tag der Vereine in die Saison. © Quelle: Nicole Scholmann

Über den Winter wurde der Raum der Rettungsschwimmer von der DLRG renoviert. Neuer Fußboden, heller Wandanstrich und eine neue Küche stehen den DLRG-Mitgliedern nun zur Verfügung. Badestellenleiter Johannes Schmidt wartet noch auf neue Möbel, dann ist der Raum fertig.

Die in diesem Jahr neu eingeführte Saisonkarte fürs Schwimmen von der Badeanstalt aus ohne Aufsicht wurde bisher noch nicht so oft verkauft, vier dieser besonderen Eintrittskarten wurden angefordert. Mit ihr können Schwimmer bereits ab Mitte April frühmorgens mit einem Transponder durch das Tor des Freibades aufs Gelände gelangen und von dort ins Wasser gehen. Damit soll den Wasserratten, die sonst andere Stellen im See nutzen, eine legale Art geboten werden, ihrem Sport nachzugehen. Mehrere illegale Zugänge zum See außerhalb des Freibades gibt es seit Jahrzehnten und sind vielen ein Dorn im Auge.

Bürgermeister Helmut Thran zeigt die Schäden am Aufgang zum Steg. Diese Zuwegungen sollen noch vor dem Saisonstart an der Badeanstalt erneuert werden. © Quelle: Nicole Scholmann

Im Amt Itzstedt gibt es die Saisonkarten unter Tel. 04535/509434. Eintrittskarten werden auch ab 15. Mai am Kiosk der Badeanstalt verkauft. Im vergangenen Jahr besuchten fast 33 000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene das Freibad, das traditionell von Mitte Mai bis September täglich geöffnet ist. Aus der ganzen Region wird das Freibad angesteuert.

Amt Itzstedt verliert die Trägerschaft des Freibades Itzstedt

Während in diesem Jahr alles so läuft wie immer, könnte es im kommenden Jahr anders sein. Denn das Amt Itzstedt wird mit dem Jahreswechsel nicht mehr Träger des Freibads sein. Mehrheitlich beschlossen die zum Amt gehörigen Gemeinden, die Trägerschaft abzugeben.

Es gab rechtliche Einwände gegen die Trägerschaft, da über all die Jahrzehnte versäumt worden war, in den einzelnen Gemeinden dieses zu beschließen. Somit fehlte die rechtliche Grundlage. „Bisher wurde das stillschweigend weiter so praktiziert“, gibt Itzstedts Bürgermeister Thran zu.

Die Gemeinde Itzstedt hat das verbriefte Recht, die Badeanstalt zu nutzen. Das ist mit einem vorherigen Besitzer des Itzstedter Sees so abgemacht und juristisch festgelegt worden. Allerdings kann die Gemeinde Itzstedt allein das Freibad nicht finanziell tragen. Im Jahr gibt es stets ein Defizit zwischen 30 000 und 40 000 Euro.

Die Nachbarkommunen hatten gegenüber Itzstedts Bürgermeister Thran signalisiert, man wolle auch künftig das Freibad betreiben. Dann müsse, so Thran, eben ein neuer Zweckverband gegründet werden. Er ist zuversichtlich, dass auch in Zukunft die Menschen aus der Region das Freibad nutzen können.