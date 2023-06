Freizeitpark Kaltenkirchen: 30-Jähriger stirbt bei Badeunfall

Kaltenkirchen. Zu einem tödlichen Badeunfall kam es am Sonnabendmorgen im Freizeitpark in Kaltenkirchen. In dem über 60 Hektar großen Gelände gibt es auch einen beliebten Badesee. Gegen 9.30 Uhr am Morgen wurde die Rettungsleitstelle informiert. Eine Person werde nach einem Tauchgang vermisst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Feuerwehren aus Kaltenkirchen und Bad Bramstedt begannen mit der Suche. Auch Rettungsdienst und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) waren mit etwa 90 Einsatzkräften vor Ort, teilte der Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit.

Badeunfall in Kaltenkirchen: 30-jähriger Mann verstirbt an Badestelle

Wie die Polizeidirektion in Bad Segeberg am Nachmittag bestätigte, wurde die vermisste Person um 10.45 Uhr schließlich im Wasser gefunden. „Trotz intensiver Reanimationsversuche durch Rettungskräfte verstarb der 30-jährige Mann aus Kaltenkirchen an der Badestelle“, so Polizeisprecherin Sandra Firsching. „Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ging die männliche Person zuvor ins Wasser, tauchte unter und kam nicht wieder an die Wasseroberfläche.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt, wie es zu diesem tragischen Ereignis kommen konnte, so Firsching weiter. Derzeit gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Darüber hinaus machten Polizei und Feuerwehr keine Angaben zum Unglücksfall.

KN