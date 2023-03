﻿Dahlmannschule in Bad Segeberg soll ihren Zaun bekommen

Bad Segeberg. Noch hat niemand auch nur eine Ahnung, wie er einmal aussehen oder wo genau er verlaufen könnte. Auch über seine künftige Länge oder Höhe gibt es noch keine konkreten Vorstellungen. Eines aber ist jetzt sicher: Der Zaun um die Dahlmannschule wird gebaut. Nach dem Kommunalen Präventionsrat (KPR) hat sich nun auch der Bauausschuss einstimmig dafür ausgesprochen, dem Gymnasium am Markt seinen langgehegten Wunsch zu erfüllen.

Dass die Kommunalpolitik zwar die im Haushalt für das laufende Jahr bereits eingestellten 75 000 Euro freigeben darf, sonst aber kaum Mitspracherecht bei der Realisierung hat, liegt an einer Besonderheit: Die Dahlmannschule mit ihrem historischen Altbau steht unter Denkmalschutz. Den Zaun später vandalismussicher zu machen, sei eine deutlich geringere Herausforderung, als ihn von der Denkmalschutzbehörde des Kreises genehmigen zu lassen, sagt Bad Segebergs Bauamtsleiterin Antje Langethal. Eine einfache Konstruktion werde definitiv nicht reichen: „Das ist ein hochsensibles Objekt.“

Die Fachleute bei der Kreisverwaltung dürften sich bereits über historische Fotos des Gebäudes und des Grundstücks beugen, von denen es etliche gibt. Und viele von ihnen – unter anderem aus den später 20er- und 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts – zeigen bereits vorhandene Zäune. In der Regel handelt es sich dabei um eher niedrige Anlagen, was auch den Verantwortlichen an der Dahlmannschule sehr entgegenkommen würde.

Leitung der Dahlmannschule reicht symbolische Abgrenzung

Direktor Timm Emser hatte bereits mehrfach ausdrücklich betont, dass der Schule eine eher symbolische Umzäunung vollkommen reichen würde. Das Gymnasium wolle sich schließlich nicht völlig von der Innenstadt abschotten. Es müsse lediglich optisch klar werden, dass es sich keineswegs um ein öffentliches Gelände handelt, auf dem geraucht und getrunken werden dürfe. Das sei manchen Leuten offenbar gar nicht bewusst.

Im Schulbetrieb macht schon seit Längerem vor allem eine Gruppe jüngerer Männer „unterschiedlicher Herkunft“ (Emser) Probleme, die sich insbesondere nachmittags und am frühen Abend unbefugt auf dem Grundstück aufhalten und sich immer öfter aggressiv gegenüber Schülern und Lehrern zeigen. Mehrfach, so der Direktor, habe man bereits Unbekannte im Gebäude angetroffen, die auf der Suche nach einer Toilette gewesen und sich bei Ansprache absolut uneinsichtig gezeigt hätten.

Dieses Bild stammt aus dem Jahr 1950. Rechts neben dem gemauerten Pfeiler ist ein Maschendrahtzaun zu sehen, der sich ganz am Seminarweg entlangzog. © Quelle: Archiv Zastrow

Sorgen mache sich die Schulleitung daher auch um die neuen und meist sehr teuren technischen Geräte, etwa Beamer oder Dokumentenkameras, die im Zuge der Digitalisierung angeschafft worden sind. Emsers Fazit ist eindeutig: „Wir kriegen das nicht mehr allein in den Griff.“

Auf ihrer Seite hatte die Schule sehr schnell die Stadt Bad Segeberg als Trägerin des Gymnasiums. Bürgermeister Toni Köppen und Bauamtsleiterin Antje Langethal berichteten davon, dass städtisches Personal mittlerweile oft regelrechte Angst habe, das Grundstück zu überqueren, um ins Gebäude zu gelangen. Mit einem Zaun könnte zumindest der Publikumsverkehr ein wenig reduziert werden. Dessen hohe Frequenz mache nämlich eine sinnvolle Überwachung per Video unmöglich.

Politik in Bad Segeberg wollte Kommunalen Präventionsrat im Boot haben

Die Lokalpolitik wollte vor einer endgültigen Entscheidung jedoch erst noch einmal den Kommunalen Präventionsrat mit ins Boot holen, in dem unter anderem auch Vertreter der Polizei und des Ordnungsamtes sitzen. „Wir halten es nach ausgiebiger Diskussion für notwendig, dort eine physische Barriere zu errichten, die das unbefugte Eindringen erschwert“, erklärte dessen Vorsitzender und CDU-Stadtvertreter Michael Ehlers während der Bauausschusssitzung am Mittwochabend im Bürgersaal.

Der Zaun vermittle eine klare Grenze, Schüler und Lehrer fühlten sich damit ganz einfach sicherer. Das Gremium plädiere zudem dafür, das auch wegen seines starken Bewuchses schwer einsehbare Areal deutlich besser auszuleuchten. Die Eingrenzung habe zudem einen wichtigen rechtlichen Aspekt, wie Ausschussvorsitzender Wolfgang Tödt erläuterte: „Ohne ihn kann die Stadt ihr Hausrecht dort nicht ohne Weiteres ausüben.“

Das Foto mit Zaun stammt von 1928/29 aus der Zeit des Überganges vom Lehrerseminar, das 1927 endete, bis zum Gymnasium ab 1929. Die Aufbauschule endete noch ohne Abitur. Dann kam die Erweiterung zum Gymnasium mit Abi. © Quelle: Archiv Zastrow

Auch CDU-Stadtvertreter Norbert Reher, der sich vor allem Sorgen um die geplante Neugestaltung des Seminarwegs und schrumpfenden Platz für den gewünschten Fußweg vor der Dahlmannschule macht, hob am Ende die Hand für den Zaun. Er habe sich zuletzt in anderen Städten umgesehen: „Hohe Einzäunungen sind inzwischen offenbar Standard an Schulen.“ Er würde nur anregen, den neuen Zaun möglichst weit zur Dahlmannschule hin einzurücken. BBS-Vertreter Gunther von Tluck mahnte zur „Sparsamkeit“ bei der Ausführung.

Diesen Zahn zog Bauamtsleiterin Antje Langethal gleich einmal beiden: „Wir stehen natürlich bereits mit dem Denkmalschutz in Kontakt – entschieden wird am Ende aber alles dort.“ Daher könne sie im Augenblick auch noch keine verbindlichen Auskünfte über den zeitlichen Rahmen geben. Wenn die Mittel bereitstünden, müsse die Stadt das Projekt ausschreiben. Daher sei gegenwärtig noch gar nicht klar, was das Ganze am Ende wirklich kosten werde.