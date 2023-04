﻿Frischlingsfest ist zurück im Erlebniswald Trappenkamp

Trappenkamp/Daldorf. Mit einem Eimer Mais lockt Charlotte Wilms die Wildschweine an. Die Forstwirtin im Erlebniswald Trappenkamp muss nicht lange warten, bis der große Keiler „Heinrich“ und eine Gruppe Bachen den Boden am Zaun nach den Körnern absucht.

Aber Wilms guckt weiter nach hinten ins Wildschweingehege. „Da hinten kommen sie“, deutet sie in den Wald. Zaghaft tauchen dort die ersten Frischlinge auf an der Futterstelle. Mehr als 70 Wildschweinjunge sind derzeit im Erlebniswald unterwegs – sie sind die Stars des Frischlingsfests am Wochenende.

Am Sonntag, 23. April, dreht sich im Erlebniswald Trappenkamp in Daldorf fast alles um die Frischlinge. Erstmals wieder nach drei Jahren, in denen das traditionelle Event ausgefallen war. „Bei gutem Wetter erwarten wir 3000 bis 4000 Besucher“, sagt Erlebniswald-Leiter Stephan Mense.

Programm beim Frischlingsfest im Erlebniswald Trappenkamp

Von 11 bis 17 Uhr am Sonntag können die Besucher die gestreiften Jungtiere aus der Nähe erleben. Vor allem bei der täglichen Hauptfütterung um 14 Uhr, wenn die erwachsenen Tiere und ihr Nachwuchs zum großen Fressen an der Beobachtungsplattform im Freigehege kommen.

Außerdem lädt der Erlebniswald am Sonntag zur „Wildschweinsafari“. Alle 20 bis 30 Minuten startet eine Kutsche mit Besuchern ins Wildschweingehege. „Start ist am Waldhaus“, sagt Mense. Dort, am Eingang des Erlebniswaldes, sind anlässlich des Frischlingsfestes auch einige Aktionsstände aufgebaut mit Informations-, aber vor allem Bastelangeboten mit Naturmaterialien.

Kinderaktionen und Flugshow beim Frischlingsfest am 23. April 2023

Neben den beliebten Stecken mit Frischlings-Motiv können Kinder auch einen Specht aus einem Ast herstellen, erklärt Waldpädagogin Kerstin Schiele. Es gibt auch Floristikangebote, unter anderem werde ein Reisigkranz frühlingshaft dekoriert, erzählt sie. „Insgesamt haben wir 15 Aktionen.“

Auch die Falknerei ist zum Frischlingsfest geöffnet mit Flugvorführungen um 11 und 15 Uhr. Dazwischen sind Besuche in der Falknerei mit kleinem Rundgang möglich, so Mense. Und für den Appetit zwischendurch bietet der Gastronom des Erlebniswalds unter anderem Wild vom Grill an.

Neue Attraktion auf dem Spielplatz im Erlebniswald Trappenkamp

Auf dem großen Spielplatz können Kinder das neue „Vogelnest“ erkunden. 40 000 Euro haben die Landesforsten als Träger in den Kletterturm investiert, der für Kinder zwischen acht und zehn Jahren gedacht ist. Bis zu sechs Meter können sie in die Höhe klettern, sagt Mense.

Zum Frischlingsfest am 24. April im Erlebniswald Trappenkamp in Daldorf gilt der übliche Eintrittspreis: 8 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder bis 16 Jahren. Familien – Eltern mit ihren Kindern – zahlen 21 Euro. Für einige Bastelangebote fallen Materialkosten zwischen drei und fünf Euro an.