﻿Frühere Post in Bad Bramstedt wird Ausbildungsstätte für geistig Behinderte

Bad Bramstedt. Fast 13 Jahre hat es gedauert, bis wieder Leben in die frühere Post im Landweg in Bad Bramstedt eingekehrt ist. Künftig können dort bis zu 42 Menschen mit Behinderungen eine Berufsausbildung bekommen, mit der sie dann bestenfalls in den Arbeitsmarkt integriert werden können. 480 Quadratmeter stehen dem Verein dafür zur Verfügung. Noch allerdings laufen die Umbauten.

Zielgruppe des Vereins Kiwebu, was für Kinderwerkstattbund steht, sind junge Menschen mit geistigen Behinderungen, die beispielsweise die Janusz-Korczak-Schule in Kaltenkirchen verlassen. Jonas Hövermann (25), stellvertretender Vorsitzender des Vereins Kiwebu, erklärte, die jungen Leute könnten in Bad Bramstedt in der Küche, im Gartenbau und im Einzelhandel ausgebildet werden. „Einen richtigen Berufsabschluss können sie natürlich nicht machen“, sagt Hövermann. Das sei schon aufgrund ihrer Behinderung kaum möglich. Doch die zweijährige Ausbildung solle sie befähigen, eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Wenn das nicht gelingt, sei auch eine Weiterbeschäftigung bei Kiwebu denkbar. Rechtsgrundlage ist das Bundesteilhabegesetz, das auch behinderten Menschen den Zugang zu Arbeit ermöglichen soll. Der Verein bekommt dadurch Mittel aus der Eingliederungshilfe des Kreises Segeberg.

Enge Zusammenarbeit mit Barfußpark

Kiwebu betreibt auch den Barfußpark in Todesfelde. Diesen hatte Vater Holger Hövermann (68) 2007 gegründet, der auch Kiwebu-Vorsitzender ist. Dort sind regelmäßig Menschen mit Einschränkungen in der Anlagenpflege, im Kiosk und Imbiss beschäftigt. Die Einrichtung im Bad Bramstedter Landweg wird dann auch eng mit dem Barfußpark verknüpft. Die Garten- und Landschaftsbau-Ausbildung soll zum großen Teil in Todesfelde erfolgen. Ein Fahrdienst wird die jungen Leute morgens dort hinbringen und auch wieder abholen. Im rückwärtigen Lager in Bad Bramstedt könnten Mitarbeiter beispielsweise Setzlinge sortieren, die dann in Todesfelde gepflanzt werden, erklärt Jonas Hövermann. Möglich sei aber auch, dass die jungen Gärtner Privatgärten verschönern.

Noch ist der als Küche vorgesehene Raum zwar leer, doch in einigen Tagen sollen dort professionelle Möbel und Geräte installiert werden. Dann können dort Schulabgänger das Kochen und Hauswirtschaften lernen. „Sie sollen für ihre Kollegen und sich selbst kochen“, so Jonas Hövermann. Außerdem sollen Speisen für den Imbiss im Barfußpark hier vorbereitet werden.

Honig vom Imker oder Handarbeiten werden verkauft

Und im dritten Bereich, im vorderen Abschnitt, wo früher der Postschalter war, wird ein Verkaufsladen eröffnet. Dort wird dann im Einzelhandel ausgebildet. Die Waren sollen von privaten Anbietern aus der Region kommen. „Imker, die ihren Honig verkaufen wollen, oder Menschen, die Handarbeiten anbieten“, erklärt Jonas Hövermann.

Hannah Krebs ist als Fachkraft für Ausbildungs- und Berufsförderung bei Kiwebu tätig - und hilft, das Mobiliar für den Laden zusammenzubauen. © Quelle: Einar Behn

Sechs fest Angestellte wird der Verein in Bad Bramstedt beschäftigen, drei davon sind Pädagogen, die anderen in der Verwaltung und als Hausmeister tätig. Jonas Hövermann, Betriebswirt in einem Bad Bramstedter Unternehmen, ist bei Kiwebu rein ehrenamtlich im Einsatz, ebenso sein Vater, der bereits Rentner ist.

Rund 150.000 Euro kostet der Umbau der alten Post den Verein. „Wir bekommen viele Spenden und haben auch Einnahmen aus dem Barfußpark“, sagt Jonas Hövermann. Hilfreich war allerdings auch die Deutsche Telekom, der das Gebäude gehört. „Als die Verantwortlichen bei der Telekom hörten, was wir hier vorhaben, haben sie uns sofort Unterstützung zugesichert. Vor allem in die energetische Sanierung des Gebäudes hat das Unternehmen investiert.

Einnahmen werden als Gehalt ausgezahlt

Zunächst soll klein begonnen werden. Zwei junge Leute, die im Gartenbau ausgebildet werden, haben mit Jahresbeginn bei Kiwebu angefangen. Bis Ende 2023 soll die Zahl der Mitarbeitenden mit Unterstützungsbedarf auf zwölf steigen. Insgesamt können 42 dort ausgebildet werden. Ein kleines Gehalt gibt es auch. Die Einnahmen aus dem Ladenverkauf oder gärtnerischen Tätigkeiten werden unter den Auszubildenden aufgeteilt, die in der Regel auch Grundsicherung bekommen.

Wer Interesse an einer Ausbildung hat, kann sich unter Tel. 0151 610 603 07 oder per E-Mail an j.hoevermann@kiwebu.de an Jonas Hövermann wenden.