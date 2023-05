﻿Stabile Kunst mit der Kettensäge

Fredesdorf. Wer Füchsen ganz nahe sein will, hat dazu an der Kreuzung Voßlohredder/Fredesdorfer Weg und Dorfstraße Gelegenheit. Dazu muss man sich dort nur auf eine Bank setzen und hat links und rechts sofort Gesellschaft von den Tieren. Die sind allerdings aus Holz und besetzen die Armlehnen. Stefanie Weilkiens hat die Figuren und die Bank mit der Kettensäge geschaffen. „Carving“ nennt sich ihr Handwerk, das eher eine Kunst ist. Die Bank mit den drei Füchsen hat sie der Gemeinde geschenkt. Bürgermeister Peter Waldheuer freut sich sehr darüber.

„Sägebiene“ freut sich über Gemeinschaft in Fredesdorf

Die Sitzgelegenheit am Wegesrand ist nicht die einzige Holzskulptur der Kettensägerin im Dorf. Auf dem Dorfplatz hat sie in den Reststamm einer hohlen, gefällten Linde ein Ensemble gesägt. „Dorfgemeinschaft“ heißt der Kreis aus sechs Menschenfiguren. Das solle den Zusammenhalt der Menschen in Fredesdorf verdeutlichen, erzählt sie. Auch beim Aufbau der Bank haben viele aus dem Dorf mitgeholfen. Der eine hatte Gehwegplatten für den festen Untergrund, der nächste Sand und wieder einer einen großen Akkubohrer. „Das war eine Gemeinschaftsarbeit“, freut sich Weilkiens, die unter dem Namen „Sägebiene“ ihre Werke anbietet. Die Sitzfläche ist aus Douglasie, die von den Füchsen besetzten Armlehnen aus Lärchenholz.

Kleiner Skulpturenpfad in Fredesdorf geplant

Wer aufmerksam die Dorfstraße und den Fredesdorfer Weg entlang wandert, kann noch weitere Holzfiguren entdecken. Die Sägebiene plant, zwischen Dorf und Wald nach und nach einen Skulpturenpfad zu schaffen. Ein Fuchs an der Bank hat sich in seinen Bau zurückgezogen. Das ist als kleiner Hinweis zu verstehen, wo die Bank aufgestellt ist. Wer darauf sitzt, schaut in den Vosslohredder. Wie der Bürgermeister erzählt, ist Vossloh plattdeutsch und heißt übersetzt „Fuchsloch“.