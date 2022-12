﻿Führerscheinumtausch im Kreis Segeberg: Bis zu neun Monate Wartezeit

Kreis Segeberg. Wer in den Jahren 1959 bis 1964 geboren wurde und seine Führerscheinprüfung vor dem 31. Dezember 1998 bestanden hat, muss sich sputen. Bis 19. Januar 2023 ist der Umtausch eines grauen oder rosafarbenen Papierführerscheins in einen EU-Führerschein beim Kreis Segeberg zu beantragen.

Andere sollen lieber damit warten, in die große Umtauschaktion in der EU einzusteigen. Denn die alten unbefristeten Führerscheine sollen gestaffelt nach Gruppen in die neuen, 15 Jahre gültigen EU-Kartenführerscheine getauscht werden. Beim Kreis Segeberg melden sich schon manche, die noch gar nicht an der Reihe sind. Das trägt zum Bearbeitungsstau bei. „Derzeit liegen etwa 650 offene Anträge vor“, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller.

650 Anträge auf Führerscheinumtausch in Segeberg noch unbearbeitet

Landrat Jan Peter Schröder hatte schon im Sommer Alarm geschlagen. "Wir haben extreme Bearbeitungsrückstände", bekannte er seinerzeit im Hauptausschuss des Kreistages. "Parallel führen wir noch neue Software ein, die nicht nur Freude macht." Die Fachabteilung habe schon zusätzliche Kräfte auch aus dem Infektionsschutz geholt. Auch sonnabends werde gearbeitet.

Das müssen Antragsteller beachten Für den Antrag auf Umtausch in einen EU-Kartenführerschein müssen die Bürger in der Regel nicht ins Kreishaus in Bad Segeberg. Die Unterlagen können angefordert werden: Kreis Segeberg, FD 36.00 Fahrerlaubnisse, Hamburger Straße 30, 23795 Bad Segeberg, oder kfs@segeberg.de. Außerdem stehen auf der Internetseite des Kreises (www.segeberg.de) Kontaktformulare bereit. Wer im Kreis Segeberg wohnt, aber andernorts seinen alten Führerschein erhalten hatte, benötigt eine Karteikartenabschrift der Fahrerlaubnisbehörde, die den Papierführerschein ausgestellt hat. Er kann sie anfordern oder diese an die Fahrerlaubnisbehörde des Kreises Segeberg senden lassen. Notfalls übernimmt die Anforderung der Kreis Segeberg. Vorlegen müssen alle Antragsteller eine Kopie des bisherigen Führerscheines (Vor- und Rückseite), eine Kopie des Personalausweises (Vor- und Rückseite) oder des Reisepasses mit aktueller Meldebescheinigung (nicht älter als drei Monate), ein aktuelles biometrisches Lichtbild der Größe 35 x 45 Millimeter und eine Unterschrift zur Herstellung des Kartenführerscheines. Nach Antragstellung gibt es eine Zahlungsaufforderung für Verwaltungsgebühren von 25,30 Euro.

Von den derzeit 650 offenen Anträgen sind allein 400 im November eingegangen, von jenen, deren Frist nun im Januar nächsten Jahres endet. Hinzu kommen 50 Anträge aus den Vormonaten, bei denen noch Führerscheindaten fehlen. Und 200 Anträge von Bürgern sind vorerst zurückgestellt worden, die noch gar nicht tauschen müssen.

Manche Segeberger stellen Führerscheinanträge zu früh

Gemeint sind damit etwa Fahrer, die vor 1953 geboren wurden – sie könnten sich noch bis 2033 Zeit lassen, unabhängig davon, in welchem Jahr der Führerschein ausgestellt worden ist. Oder es handelt sich um Bürger, die zwar zwischen 1953 und 1964 das Licht der Welt erblickten, aber keinen „Lappen“, sondern schon einen EU-Kartenführerschein besitzen. Wegen der fehlenden Befristung dieses Kartenführerscheins muss er erst in ein paar Jahren in den befristeten EU-Kartenführerschein getauscht werden.

Kreissprecherin Sabrina Müller: „Die Bearbeitungszeiten für die Jahrgänge 1959 bis 1964 variieren je nach Antragseingang zwischen drei und vereinzelt bis zu neun Monaten.“ © Quelle: Nadine Materne (Archivbild)

Seit Beginn des Pflichtumtauschs im Herbst 2021 hat sich eine Welle an Anträgen beim Kreis Segeberg aufgetürmt. Zunächst hat die Behörde die Anträge jener Menschen abgearbeitet, deren Frist zeitnah ablief. Anträge etwa der Geburtsjahrgänge ab 1959 waren deshalb vorübergehend zurückgestellt worden. Deren Bearbeitungszeit schwankt je nach Eingang nunmehr zwischen drei und vereinzelt bis zu neun Monaten.

Mehrere Monate Wartezeit für neuen EU-Führerschein

In der Regel können Antragsteller, die im Kreis Segeberg wohnen und alle Fahrerlaubnisklassen im Kreis Segeberg erworben haben, nach aktuellem Stand nach drei bis vier Monaten den neuen EU-Kartenführerschein in den Händen halten, sagt Müller. Dabei seien allerdings die Zeiten der Bearbeitung durch die Bundesdruckerei – derzeit etwa vier Wochen – und die Postwege zu berücksichtigen. Ein Großteil der Einwohnermeldeämter, die außerhalb von Bad Segeberg liegen, übernähmen den Austausch der Dokumente alt gegen neu.

Antragsteller, die ihre Fahrerlaubnisse außerhalb des Kreises Segeberg erworben haben, warten oftmals länger. Denn weil die Fahrerlaubnisunterlagen dort geführt werden, wo die Person ihre Fahrerlaubnis erhielt, muss von dort eine entsprechende Karteikartenabschrift angefordert werden: Entweder durch den Antragsteller selbst oder durch den Kreis Segeberg. „Das verzögert den Umtauschprozess teilweise erheblich“, sagt Müller.

Wer nicht tauscht, muss 10 Euro Strafe zahlen

Wie viele Tauschpflichtige bislang keine Anträge gestellt haben, lasse sich nicht sagen. „Es gibt bisher kein zentrales Fahrerlaubnisregister.“ Wer nicht umtauscht, darf zwar weiterhin Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr steuern, begeht aber eine Ordnungswidrigkeit. „Diese kann mit 10 Euro geahndet werden.“ Segeberger, die zwar bereits einen Antrag auf Umtausch gestellt haben, den neuen Kartenführerschein aber noch nicht erhalten haben, müssten keine Strafgebühren bezahlen.

Trotz aller Widrigkeiten: Die Bürger scheinen sich mit dem schwierigen Prozedere des Führerscheintauschs abgefunden zu haben. Gerichtsverfahren, so Müller, hätten bislang nicht geführt werden müssen.