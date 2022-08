﻿Fünf Feuerwehren bekämpfen brennendes Stoppelfeld bei Föhrden-Barl

Drei Hektar Getreidestoppeln brannten am Sonnabendnachmittag bei Föhrden-Barl und sorgten für einen Großeinsatz von fünf Feuerwehren. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte schwitzten bei über 30 Grad in der prallen Sonne und löschten von allen Seiten. Unterstützung erhielten sie von Landwirten.

Hitzhusen. Alarm am Sonnabendnachmittag: An der Bundesstraße 206 kurz vor Föhrden-Barl brannte ein Stoppelfeld lichterloh. Die Feuerwehr Hitzhusen, die die Einsatzleitung hatte, erhielt bei der Brandbekämpfung Unterstützung von den Freiwilligen Feuerwehren Weddelbrook, Föhrden-Barl, Bad Bramstedt und Wrist. Insgesamt drei Hektar Getreidestoppeln standen in Flammen. Eine schwarze Rauchwolke bildete sich und war weithin sichtbar.

"Die Wehren bekämpfen das Feuer von allen Seiten", berichtet Nils Schöning, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg. Er war von der Waldbrandübung im Segeberger Forst zum Realeinsatz geeilt.