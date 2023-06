Zurück in die 50er Jahre

Zum ersten Northern Rockabilly-Festival am 1. Juli 2023 in Bad Segeberg werden Hunderte amerikanische Autos in der Hamburger Straße erwartet. Auch die Rockabilly-Fans Frank und Stefanie Förster werden mit ihrem Chevy Pick-up von 1966 dabei sein.

Es wird bunt am 1. Juli 2023 in Bad Segeberg, versprechen die Veranstalter des ersten Northern Rockabilly Festivals. Menschen mit Haartollen und Petticoats, eine US-Car-Ausstellung in der Hamburger Straße und eine ganze Menge Live-Rock ’n’ Roll sollen das Lebensgefühl der 50er Jahre aufleben lassen. Das ist geplant.

