﻿Für Gemeinden im Amt Auenland-Südholstein wird es 2023 richtig teuer

Der Verkauf der alten Amtsverwaltung an der Schmalfelder Straße in Kaltenkirchen, die gerade abgerissen wird, brachte dem Amt einen sechsstelligen Erlös.

Amt Auenland-Südholstein. Diese Nachricht traf die Gemeindevertretungen der zum Amt Auenland-Südholstein in Nützen gehörenden Gemeinden Alveslohe, Lentföhrden, Hartenholm, Schmalfeld, Nützen und Hasenmoor völlig überraschend und extrem hart: Die Amtsumlage wird um rund 38 Prozent erhöht.

Das macht Lentföhrdens Bürgermeister Joannis Stasinopoulos richtig sauer, dessen Gemeinde im nächsten Jahr mit gut 700.000 Euro rund 190.000 Euro mehr zahlen muss als für dieses Jahr. „Es kann doch nicht sein, dass von Bund und Land immer mehr Aufgaben auf die Amtsverwaltungen abgeschoben werden“, zürnt der Bürgermeister. „Und wir als Gemeinden müssen dann das zusätzlich benötigte Personal zahlen. Das darf so einfach nicht weiterlaufen.“

Und Stasinopoulos nennt gleich ein aktuelles Beispiel. So würden die Kosten für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge zwar übernommen, aber die Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten, die Anmietungen von Wohnungen und deren Möblierung bleibe komplett beim Amt hängen. Das binde Personal, das von den einzelnen Gemeinden über die Amtsumlage bezahlt werde.

Für Amtsdirektor Torsten Ridder ist die drastische Erhöhung der Amtsumlage dringend erforderlich. © Quelle: Klaus-Ulrich Tödter

Nach den Worten von Stasinopoulos müsse seine Gemeinde im kommenden Jahr alleine 1,9 Millionen Euro an Kreis- und Amtsumlage zahlen – bei Einnahmen von 3,8 Millionen Euro. Dazu kämen noch viele weitere Ausgaben, zum Beispiel für Kindergarten und Schule. „Deshalb haben wir kaum noch Gestaltungsspielraum, der geht gegen null.“ Die Steuern werde man deshalb nicht erhöhen, „denn die Bürger sind schon genug belastet“. Nach seinen Worten seien die Bundes- und Landespolitiker dringend gefordert, die Kommunen zu entlasten, „denn sonst geht bei uns künftig vor Ort bald gar nichts mehr“.

Amts-Personal soll um fünf Personen aufgestockt werden

Die Amtsverwaltung Auenland-Südholstein beschäftigt zurzeit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Verwaltungsaufgaben für die sechs Gemeinden wahrnehmen. Im nächsten Jahr soll auf 35 Personen aufgestockt werden, teilt Amtsdirektor Torsten Ridder mit, denn sonst seien die Aufgaben nicht mehr zu bewältigen. Das sei auch die Größenordnung bei vergleichbaren Ämtern. "Die Kosten für das zusätzliche Personal macht auch den Hauptteil der Erhöhung der Amtsumlage aus", so der Verwaltungschef. Dazu kämen die erhöhten Energiepreise oder auch Mehrkosten für Sach- und Dienstleistungen und mehr Ausgaben für die EDV.

Eigentlich hätten schon in diesem Jahr die Gemeinden stärker zu Kasse gebeten werden sollen, aber das konnte nach Ridders Worten durch den Verkauf der alten Amtsverwaltung an der Schmalfelder Straße in Kaltenkirchen kompensiert werden. Dafür gab es von einem Kaltenkirchener Investor einen sechsstelligen Euro-Betrag. Er lässt das Gebäude gerade abreißen, um dort ein Mehrfamilienhaus zu bauen.

Organisationsstruktur im Amt wird verändert

Die Amtsumlage wird auf Basis einer Umlagengrundlage errechnet und kann für jede Gemeinde etwas abweichen. Bezogen auf die rund 11.500 Einwohner in den sechs Orten bedeutet die für 2023 geltende Kostenerhöhung statistisch eine Pro-Kopf-Zahlung von 280 Euro je Einwohner, 80 Euro mehr als dieses Jahr. Damit liege man nach Ridders Worten im unteren Bereich im Vergleich zu anderen Ämtern.

Mit der geplanten Personalaufstockung wird es auch eine Änderung der Organisationsstruktur im Amt geben. So wird der Sozialbereich aus dem Ordnungs- und Bauamt ausgegliedert und eigenständig. Ebenso wird der Bereich soziale Dienste eingerichtet. „Beide erhalten dann eine Leiterin oder einen Leiter“, so Ridder.

Der Amtsausschuss hat der Erhöhung der Amtsumlage und der Personalaufstockung zugestimmt, auch mit der Stimme von Schmalfelds Bürgermeister Klaus Gerdes. Auch für ihn ist klar, dass es mehr Mitarbeitende geben muss wegen der vielen zusätzlichen Aufgaben. Aber auch die Gemeinden seien nach seiner Ansicht dafür mitverantwortlich, denn als „kommunale Konsumenten“ forderten sie das Amt zusehends.

Obwohl für die zusätzlichen Ausgaben bereits alles unter Dach und Fach ist, besteht in vielen Kommunen noch Redebedarf. So möchte die CDU in Lentföhrden bei der nächsten Gemeindevertretersitzung von der Amtsverwaltung unter anderem wissen, ob es stimme, dass bis 2026 jährliche Steigerungen von 10.000 bis 20.000 Euro bei der Amtsumlage vorgesehen seien.