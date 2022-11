﻿Funkloch Segeberger Forst: Lücke für Feuerwehr und Handynutzer gestopft

Lange haben Rettungskräfte und private Handynutzer unter dem großen Funkloch im Segeberger Forst gelitten: Ein wesentlicher Teil des Problems ist jetzt offenbar gelöst. Ein neuer Mast mit seinen Anlagen ging in Betrieb.

Der Mast mit Funkanlagen für Rettungskräfte und für Privathandys an der B 206 nahe der Pferdeklinik soll Funklöcher im Segeberger Forst stopfen.

Kreis Segeberg. Handynutzer im Kreis Segeberg wird es freuen: Eine große Lücke im Funknetz ist für Kunden der Deutschen Telekom geschlossen. Auch auf der B 206 mitten im Segeberger Forst, im menschenleeren Forstgutsbezirk Buchholz, kann jetzt telefoniert und gesurft werden. Dort herrschte während der Fahrt meist Funkstille, rissen Telefongespräche ab. Auch Feuerwehrkräfte haben bei Einsätzen im Wald jetzt Empfang, allerdings auf ihren eigenen Frequenzen.

Ohne die Not der Rettungskräfte wäre das Problem für Privatnutzer wohl immer noch nicht gelöst. Das Gebäudemanagement des Landes hat von Mai 2020 bis Mitte Februar 2021 mitten im Segeberger Forst an der Kreuzung der B 206 mit den Abzweigungen nach Hartenholm und Heidmühlen nahe der Pferdeklinik einen rund 40 Meter hohen Mast errichtet. Er war für rund 550 000 Euro gebaut worden, um das hoheitliche Landesnetz zu stärken.

Feuerwehren hatten im Segeberger Forst ebenfalls Funkloch

„Die Mitnutzung steht allen Interessierten seit Fertigstellung frei“, sagt Barbara Möller, Sprecherin des Gebäudemanagements Schleswig-Holstein (GMSH). Bislang sprang nur die Deutsche Funkturm GmbH auf, eine Tochterfirma der Deutschen Telekom. Die Verhandlungen beider Seiten hatten sich hingezogen. Warum so lange, wollte Telekom-Pressesprecherin Stefanie Halle nicht sagen. „Bilaterale Verhandlungen kommentieren wir nicht.“

Die Rettungskräfte hatten im Segeberger Forst so ihre Probleme, sich bei Einsätzen miteinander verständigen zu können. Vor vier Jahren hatten während einer Großübung die Funkwellen der neuen digitalen Funkgeräte die hohen, regennassen Fichtenkronen nicht umschiffen können. Teilweise mussten Nachrichten per Kradfahrer überbracht werden.

Neuer Funkmast hilft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei

„Im Digitalfunk gab es eine Lücke im Netz“, sagt Segebergs Kreiswehrführer Jörg Nero. „Seit August dieses Jahres können wir den Mast nutzen. Das funktioniert sehr gut und ist ein großer Gewinn.“ Die Inbetriebnahme habe so lange gedauert, weil unter anderem erst eine Stromleitung fehlte. Außerdem „wollten 5000 Leute mitreden“. An dem hoheitlichen Funknetz hänge außer der Feuerwehr auch die Polizei und der Rettungsdienst, sagt Nero.

Zumindest bei der Telekom profitieren nun auch deren Privatkunden. Die Funkversorgung für Handys deckt einen Radius von knapp zwei Kilometern ab, sagt Telekomsprecherin Stefanie Halle. „Wir haben dort zunächst LTE (4G) in Betrieb genommen. Wann 5G kommt, können wir aktuell noch nicht sagen.“ 5G ist die derzeit schnellste Funkverbindung für Privatnutzer.

Funk an Autobahn 7 verbessert

Die Telekom berichtet, sie habe im Kreis Segeberg ihr Funknetz weiter ausgebaut. In den vergangenen zwei Monaten seien zwei Standorte neu hinzugekommen, drei mit LTE und einer mit 5G erweitert worden. Das habe die Flächenabdeckung und die Bandbreite erhöht. Außer der neuen Anlage an der B 206 betreffe dies Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Wahlstedt und Weddelbrook. „Die beiden Standorte in Kaltenkirchen dienen auch der Versorgung entlang der Autobahn A 7.“

Derzeit betreibt die Telekom nach eigenen Angaben 104 Standorte im Kreis Segeberg. Die Haushalte seien zu fast 100 Prozent abgedeckt. Bis 2024 sollen weitere 28 Standorte hinzukommen. Zusätzlich seien an 19 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant. Auch die Firma Vodafone verweist im Internet auf seine gute Netzabdeckung. Und O2/Telefónica bietet nach eigenen Angaben über 99 Prozent der Bevölkerung in Deutschland eine Versorgung mit 4G/LTE.

In Leezen nach Turmabriss Funkloch

Nicht so gut gelaufen ist es in Leezen. Vor wenigen Tagen ließ die Gemeinde für ein künftiges Wohngebiet zwei Türme an der Raiffeisenstraße abreißen. Damit fielen auch die Antennen dreier Handynetzbetreiber.

Den drei Mobilfunk-Betreiberfirmen war rechtzeitig gekündigt worden, hatte Leezens Bürgermeister Ulrich Schulz betont. Eineinhalb Jahren habe er versucht, sie dazu zu bewegen, tätig zu werden. Doch zwei der drei großen Handynetzanbieter hätten sich nicht geregt.

Nur die Firma Vodafone habe auf einer Maiskoppel im Süden Leezens einen provisorischen Funkmast aufgestellt. Er wird mit einem Generator betrieben. „Für die anderen Handynetznutzer ist Leezen leider ein Funkloch“, bedauerte Schulz. Allerdings bereite O2/Telefónica derzeit den Bau eines 40 Meter hohen Mastes bei Kükels vor. Auch die Telekom wolle diesen nutzen. Für die Zwischenzeit werde ein Provisorium geplant.