﻿Städtisches Gymnasium gewinnt Fußball-Derby in ausverkaufter Halle

Bad Segeberg. Riesenfreude auf der einen, lange Gesichter auf der anderen Seite: Die Anhänger des Städtischen Gymnasiums hatten letztlich gut Lachen. Erneut sicherte sich das „STG“ die Siegtrophäe beim heiß umkämpften Derby in der ausverkauften Kreissporthalle. 1:0 hieß es am Ende eines spannenden Finales, das die Dahlmannschule (DMS) wie bereits in den Vorjahren als Verlierer verließ.

„Derbysieger! Derbysieger!“, schallte es durch die aufgeheizte Kreissporthalle. Für die Fans des STG gab es nach dem Abpfiff kein Halten mehr. Mehrere Hundert strömten auf die Spielfläche und feierten ihre Fußballhelden, als hätten sie gerade die Weltmeisterschaft gewonnen.

Jakob Friedrichs schießt das Siegertor für das Städtische Gymnasium

Bereits in der dritten Minute des Finales, in dem der Q1-Jahrgang des STG und der Q2-Jahrgang der DMS aufeinandertrafen, hatte Jakob Friedrichs mit einem satten Schuss für erste Jubelstürme aufseiten des „Städtischen“ gesorgt. Mit seiner beherzten Aktion brachte Jakob seine Farben mit 1:0 in Front. Auch in der Folgezeit blieb das STG das bessere Team und hatte mehrere gute Gelegenheiten, die Führung sogar noch auszubauen. Die Dahlmannschule schaffte es bis zur Schlussminute zu selten, das STG unter Druck zu setzen. Der Vorjahressieger ließ nach dem Erfolg im Elfmeterschießen im vergangenen Jahr diesmal nichts anbrennen.

Die Cheerleader der Dahlmannschule boten eine tolle Show. © Quelle: Matthias Ralf

Bis zum Finale hatten sich die Anhänger beider Lager schon richtig in Stimmung gebracht. Den Auftakt machten die Cheerleader beider Schulen. Über Monate hatten die jeweiligen Gruppen aufwendige Choreografien einstudiert. „Wir haben einmal pro Woche etwa zwei Stunden trainiert“, sagt Laura Holstein (17 ) aus Bad Segeberg, die zusammen mit Fanny Gleiss (17) und Merit Dietz (18) das Training geleitet hat. „Das Derby schafft ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Es entsteht ein Schulspirit“, erzählt Merle Boldebuck (18), die bei der Dahlmannschule gemeinsam mit Nele Pape (17) den Takt vorgibt.

Cheerleder beider Gymnasien boten tolle Shows in der Kreissporthalle

Die STG-Cheerleader machten am Tag des großen Auftritts den Auftakt und wurden dabei von einem ukrainischen Schüler mit einer atemberaubenden Breakdance-Show unterstützt. Tolle Tanzmoves zu harten Beats heizten dem Publikum ordentlich ein. Die Cheerleader der Dahlmannschule standen dem aber in nichts nach. Über 40 Tänzerinnen und Tänzer zeigten ihr ganzes Können. Die Begeisterung war auf beiden Seiten riesig. „Es macht Spaß, wenn die Leute so mitmachen“, freute sich Kian Brunke (18) aus Neversdorf, der die Fahne für die DMS schwenkte.

Im Spiel der Allstars beider Schulen behielt ebenfalls das STG die Nase vorn. © Quelle: Matthias Ralf

Nach dem schwungvollen Auftakt waren die Kicker am Zug. Zunächst trafen die Q1- und Q2-Jahrgänge schulintern aufeinander. Erst danach wurde es so richtig ernst. Bei den ersten Überkreuzvergleichen zeigten die Spieler der Dahlmannschule, dass mit ihnen zu rechnen ist. Knappe Spiele und viele Emotionen bestimmten das Geschehen. Nach insgesamt sechs Vorrundenspielen qualifizierten sich der jüngere Q1-Jahrgang des STG und der Abschlussjahrgang Q2 der DMS für das Endspiel, in dem die „Städter“ die Nase vorn behielten.

„Wir haben verdient gewonnen“, gab Siegtorschütze Jakob Friedrichs zu Protokoll. Dank der abgeklärteren Spielweise konnten sich die STG-Kicker von ihren Mitschülern auf Händen tragen lassen. Trotz all der Rivalität zwischen den beiden Schulen blieb es bei verbalen Attacken, die meist mit einem Augenzwinkern zu verstehen waren. Die Schüler der beiden Gymnasien sind sich beim Derby zwar spinnefeind. Nach dem Fußballturnier feierten die Gymnasiasten aber gemeinsam eine friedliche Party. Arm in Arm – bis das Training zum nächsten Derby ansteht.

