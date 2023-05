﻿ Ganztagsbetreuung: weniger flexibel, dafür mehr Pädagogik

Bad Bramstedt. Christoph Nemitz, seit Februar Geschäftsführer des Trägervereins Lebenswelt Schule, will die Offene Ganztagsbetreuung an den Bad Bramstedter Grundschulen fit für 2026 machen. Dann nämlich gelten feste Standards für alle Ganztagsschulen in Schleswig-Holstein. Doch seine Ideen stoßen auch auf Kritik, vor allem bei der FDP.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nemitz sagt, die Offenen Ganztagsschulen sollen kein reiner Hort sein für Kinder berufstätiger Eltern. Sie hätten den Auftrag, Kinder auch gezielt zu fördern. „Wir beschäftigen zu 90 Prozent pädagogisch ausgebildete Fachkräfte“, betont der Geschäftsführer. „Eine pädagogisch gute Arbeit ist aber schwer möglich, wenn die Eltern ihre Kinder zu allen Zeiten abholen können.“ Deshalb will er in Absprache mit dem Vorstand des Vereins feste Zeiten einführen, die ab dem nächsten Schuljahr gelten sollen. Die Eltern müssen die Betreuung bis 15 oder bis 17 Uhr buchen. Nur von 16 und 17 Uhr gibt es dann eine „Flexi-Zeit“, in der die Eltern ihre Kinder nach ihrem persönlichen Zeitplan abholen können.

Für die nach Weddelbrook ausgelagerte Betreuung der Grundschule am Storchennest hat das den Nachteil, dass um 16 Uhr kein Bus mehr zurück nach Bad Bramstedt fährt. Der fährt nur noch um 15 und um 17 Uhr. Wenn die Eltern ihre Kinder gerne früher zu Hause haben wollen, müssen sie selbst mit dem Auto ins Nachbardorf fahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennis Schröder, Fraktionsvorsitzender der FDP, kritisiert das. Nicht alle Mütter oder Väter hätten ein Auto zur Verfügung, um beispielsweise ihr Kind um 16.30 Uhr in Weddelbrook abzuholen, damit es zum Sportverein gehen kann. Nemitz sagt dagegen, der 16-Uhr-Bus werde nur wenig genutzt. „Vier bis sieben Kinder fahren dort im Durchschnitt mit.“ Insgesamt werden 130 Kinder in Weddelbrook betreut. Der Schülertransport wird noch solange aufrechterhalten, bis die Storchennestschule in Bad Bramstedt einen Erweiterungsbau bekommen hat. Der befindet sich zurzeit in der Planung.

Nemitz weist aber darauf hin, dass Kinder, die beispielsweise zum Sportverein müssen, jederzeit aus der Betreuung geholt werden dürfen. Allerdings möchte er, dass die Eltern vorher solche festen Termine schriftlich mitteilen.

Lesen Sie auch

Ein weiteres Ärgernis für einige Eltern ist die Bildung „statischer Blöcke“, wie Geschäftsführer Nemitz es nennt. Eltern, die nicht alle fünf Wochentage buchen wollen, müssen drei zusammenhängende wählen: entweder montags bis mittwochs, oder mittwochs bis freitags. Bisher sind die Eltern völlig frei, an welchen Tagen ihre Kinder betreut werden.

FDP-Fraktionschef Schröder kritisiert, dass Eltern dadurch für Tage bezahlen müssten, die sie gar nicht benötigen, es also zu erheblichen finanziellen Mehrbelastungen kommen könne. Doch Nemitz begründet auch die Blockbildung damit, dass die Pädagoginnen in festen Gruppen besser ihrem Auftrag nachkommen könnten. Außerdem gebe es zurzeit Fünf-Tage-Buchungen, die von den Eltern gar nicht ausgenutzt würden. Dadurch würden Plätze blockiert, die dringend für andere Kinder benötigt werden. Die Versorgungslage mit Ganztagsplätzen sei weiterhin angespannt. Insgesamt sind 530 Kinder bei der Lebenswelt Schule zur Betreuung angemeldet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jeske: Lebenswelt Schule genießt Vertrauen

Schulverbandsvorsteherin Verena Jeske hält die Pläne von Nemitz für sinnvoll. „Das ist ein lange ausgearbeitetes Konzept. Ich habe großes Vertrauen in die Arbeit des Vorstandes“, sagte sie unserer Redaktion.

Während Schröder davon spricht, dass sich schon mehrere verärgerte Eltern an ihn gewandt haben, will sich die Elternbeiratsvorsitzende der Grundschule Am Bahnhof, Katrin Wünsche, noch nicht zu den Änderungen äußern. Sie wolle ein in Kürze geplantes Treffen mit den Elternvertretern abwarten. Dort sollen die neuen Regeln erörtert werden.

KN