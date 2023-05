﻿Gartenmesse in Stocksee: 200 Aussteller bei Park & Garden

Stocksee. Mit 200 Ausstellern aus dem In- und Ausland gehört die Gartenmesse „Park & Garden“ auf Gut Stockseehof zu den größten Messen in Schleswig-Holstein. Etwa 30 000 Besucher werden von Donnerstag, 8. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, in Stocksee erwartet.

Zu den Höhepunkten gehört in diesem Jahr wieder der Gartenwettbewerb unter dem Motto „Mein Garten im Klimawandel“.

Park & Garden in Stocksee 2023 wieder mit Gartenwettbewerb

Nach mehrjähriger Unterbrechung wird 2023 wieder der Wettbewerb der Gartenbauer und -designer ausgetragen. Ein topaktuelles Thema, das viele Gartenfreunde interessieren dürfte. Neben zahlreichen Gewinnergärten aus den Vorjahren gibt es vier neue „wetterfeste“ Minigärten mit Pflanzen und Gestaltungsideen, um mit den sich wandelnden Klimabedingungen besser zurechtzukommen.

Am Eröffnungstag, am Donnerstag, 8. Juni, wird der mit 3000 Euro dotierte Jurypreis an den Gewinner des Wettbewerbs überreicht. Für den Publikumspreis können Messegäste und Gutsbesucher bis September abstimmen.

Gartenmesse auf Gut Stockseehof mit 200 Ausstellern

Sich inspirieren lassen und einkaufen für Haus, Hof und Garten können Besucher beim Rundgang durch den Gutspark und die Hofanlagen. Ob Blühgehölze, historische Rosen, Stauden – eine Vielzahl von Gartenbetrieben zeigt Blumen und seltene Pflanzen. Einen Schwerpunkt bilden neben Kräuter- und Gewürzpflanzen die Seerosen, Sumpf- und Wasserpflanzen.

Mehr als 60 Aussteller zeigen Trends im Bereich Gartenmöbel und Accessoires vom Gewächshaus über den antiken Gartenbrunnen bis hin zum handgefertigten Strandkorb oder Gartenbad. Ob handgeschmiedete Gartengeräte aus England oder der neueste Mähroboter – die Besucher haben die Wahl. Dazu präsentieren Künstler und Kunsthandwerker nützliche und dekorative Objekte für drinnen und draußen.

Zahlreiche Aussteller bieten Dekorationen, ländliches Interieur und Antiquitäten an. Es gibt Mode von Landhaus bis Samt und Seide mit Designs unter anderem aus Schweden, Holland und England, dazu Hüte, Taschen und Schmuck. Für Gourmets und Hobbyköche werden unter anderem Essige und Öle, Fisch-, Fleisch- und Wildspezialitäten angeboten, dazu Käse aus deutschen, französischen und Alpenlanden, italienische Kräuter und deutsche Weine. Direkt aus der Gutsbäckerei kommt dazu der Kuchen und warmes Bauernbrot.

Park & Garden in Stocksee: Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Parken

Geöffnet ist Park & Garden auf Gut Stockseehof in Stocksee von Donnerstag, 8. Juni, bis Sonnabend, 10. Juni von 10 bis 19 Uhr, Sonntag, 11. Juni, von 10 bis 18 Uhr. Tickets gibt es online unter www.stockseehof.de.

Der Eintritt beträgt 15 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren haben freien Eintritt. Parkplätze vor Ort sind kostenlos.

