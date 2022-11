﻿Gasaustritt durch defekte Heizung: Haus in Ellerau evakuiert

Ein Defekt an der Heizungsanlage hat am Sonnabend in einem Haus in Ellerau zu einem größeren Gasaustritt geführt. Die Freiwillige Feuerwehr brachte drei Bewohner in Sicherheit. Die Gefahr war von Rettungssanitätern bemerkt worden, deren Warngeräte angeschlagen hatten.

Am frühen Samstagabend kam es zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in Ellerau.

Ellerau. Eigentlich war der Rettungsdienst am frühen Samstagabend wegen eines medizinischen Notfalls gerufen worden. Doch als die Sanitäter das Haus in Ellerau betraten, löste unvermittelt ihr mitgeführter Kohlenmonoxid-Warner aus. „Die Besatzung veranlasste daraufhin umgehend die Evakuierung des Gebäudes und brachte drei Personen, zwei Erwachsene und ein Kind, ins Freie“, berichtete Nils Schöning, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg, am Sonntag.

Die zuständige Regionalleitstelle in Elmshorn habe daraufhin die Freiwillige Feuerwehr Ellerau sowie „ein erhöhtes Aufgebot an Rettungsmitteln“ alarmiert. Nach deren Eintreffen seien die Innenräume als erstes von Einsatzkräften unter Atemschutz erkundet worden. „Bei den Messungen wurde eine hohe Gaskonzentration festgestellt“, so der Sprecher.

Ellerau: Gasanschluss durch Stadtwerke abgeklemmt

Das Gebäude sei durch die Feuerwehr solange belüftet worden, bis der Energieversorger eintraf. „Ursache für den Austritt scheint ein Defekt an der Heizungsanlage gewesen zu sein.“ Der Gasanschluss für das Wohnobjekt sei durch die anwesenden Mitarbeiter der Stadtwerke Quickborn außer Betrieb genommen worden.

„Die betroffenen Bewohner wurden durch einen Notarzt vor Ort untersucht und zur weiteren Behandlung in ein Hamburger Krankenhaus gebracht worden“, so Schöning weiter. Neben der Ellerauer Wehr seien drei Rettungswagen sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst im Einsatz gewesen.

Kohlenmonoxid ein geruchloses und unsichtbares Gas

„Jedes Jahr sterben in Deutschland Menschen an einer Kohlenmonoxidvergiftung“, erklärte der Feuerwehr-Sprecher. Kohlenmonoxid sei ein geruchloses und unsichtbares Gas, das bei der Verbrennung von Kohlenstoff entstehe. Die korrekte Bezeichnung laute deshalb auch „Kohlenstoffmonoxid“.

„CO“, so die Abkürzung, sei immer Bestandteil der Abgase, wenn mit Gas, Öl, Holz oder Kohle geheizt werde. „Bei einer funktionierenden Abgasanlage wird es mit allen anderen Abgasbestandteilen aber sicher nach draußen geführt.“

Selbst kleinste Konzentrationen in der Umgebungsluft reichten aus, um nach dem Einatmen zu Erstickungen oder Vergiftungen zu führen. „Atmen Menschen zu viel Kohlenmonoxid ein, erhält der Körper nicht mehr ausreichend Sauerstoff und kann somit seine Organe und das Gehirn nicht mehr damit versorgen.“