﻿Restaurant Mones in Bad Segeberg dauerhaft geschlossen

Bad Segeberg. Das Saloon Restaurant Mones in Bad Segeberg hat die Restrukturierung in der vorläufigen Insolvenz nicht geschafft. Seit einer Woche ist das Restaurant in der Theodor-Storm-Straße geschlossen. Offenbar konnte sich Geschäftsführer Oliver Roth nicht mit dem Vermieter einigen.

Im Januar musste Oliver Roth die vorläufige Insolvenz beantragen. Gestiegene Energie- und Lebensmittelkosten sowie ausbleibende Gäste hatten das Restaurant in Schieflage gebracht. Drei Monate hatte Roth mit Unterstützung des Insolvenzverwalters Zeit, die Gastronomie neu aufzustellen. „Und wir waren in die richtige Richtung unterwegs“, ist Roth überzeugt.

Restaurant Mones dicht: Die Kosten waren zu hoch

Allerdings seien die Grundkosten für das Restaurant zu hoch gewesen, vor allem die Miete. Für einen Neustart in einer neuen Gesellschaft hätte Roth einen neuen Mietvertrag aushandeln müssen. „Zu einem Gespräch kam es aber nie“, so Roth. Der Vermieter habe die Gesprächsanfragen abgeblockt. Als die drei Monate unter dem Schutzschirm der vorläufigen Insolvenz abgelaufen und das richtige Insolvenzverfahren begonnen hat, sei ihm schließlich mitgeteilt worden, dass der Mietvertrag für das Mones nicht verlängert werde, erzählt Roth. „Die Mitteilung kam genau am 7. Jahrestag.“

Roth ist enttäuscht. Alle Anstrengungen seien umsonst gewesen. Dabei habe er bereits einige Buchungen für die Konzert- und Karl-May-Saison gehabt. Zur Eröffnung des Westtors in der Südstadt am kommenden Wochenende hätte er das Catering machen sollen, erzählt Roth. „Das musste ich alles absagen.“

Keine Einigung mit dem Vermieter über das Mones

Auch Insolvenzverwalter Dr. Martin Maletzky aus Henstedt-Ulzburg hatte das Mones auf einem guten Weg gesehen. Dem Fortsetzungskonzept hätte er zugestimmt. „Auf mich kommt es aber nicht an“, macht Maletzky deutlich. Das neue Konzept hätte eine geringere Miete vorgesehen. Einem Vermieter könne dies aber nicht vorgeschrieben werden. „Vielleicht wollte der Vermieter auch keine Gastronomie mehr in der Immobilie“, so Maletzky.

Die Immobilie gehört dem Bad Segeberger Unternehmer Dirk Specht. Er bietet die Geschäftsflächen jetzt als Büro- oder Praxisräume zur Vermietung an. Auf Nachfrage möchte sich Specht nicht zur Thematik äußern und verweist auf das laufende Verfahren.

Oliver Roth muss nun die Immobilie ausräumen. Die Einrichtung wird verkauft, der Erlös auf die Gläubiger verteilt. Wie es jetzt genau weitergeht, weiß Roth noch nicht. Aber er möchte sich nach neuen Räumen umsehen und ein neues Restaurant starten.