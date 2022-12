Jedes Jahr treffen sich die Freunde Nicklas (von links), Michel, Hanna, Johanna, Friederike und Lena an Weihnachten in der Gazelle. Sie sind alle aus Bad Bramstedt weggezogen und freuen sich, hier alte Schulkameraden wiederzusehen.

An Heiligabend herrscht ausgelassene Stimmung in der Gazelle in Bad Bramstedt. Nach dem familiären Weihnachtsessen treffen sich Jung und Alt in der Gaststätte, um gemeinsam auf das Fest anzustoßen. Das waren die Eindrücke der Nacht.

