﻿Geburt im Rettungswagen – mit einem Schreckmoment

Die kleine Caitlyn kam am 2. März in einem Rettungswagen zur Welt. Bis zur 30 Kilometer entfernten Klinik in Neumünster haben es Mutter und Baby nicht mehr geschafft. Das frisch gebackene Elternpaar aus Heidmoor berichtet vom Erlebnis der Geburt – und von einem kurzen Schockmoment.

