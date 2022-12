﻿Wie es nach der Schließung der Geburtsstation für Hebammen und Eltern weitergeht

Henstedt-Ulzburg. Das Ende war absehbar und trotzdem ist der letzte Tag für die 70 Mitarbeitenden der Geburtsstation Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg kein einfacher gewesen. Am 30. November wurde die Geburtshilfe in Henstedt-Ulzburg geschlossen. Zuletzt durften nur noch Frauen entbinden, die ihren Stichtag vor dem 15. November hatten. Jetzt ist auch damit Schluss.

Drei Monate ist es her, dass das die Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg per Pressemitteilung über die Schließung der Geburtsstation sowie Gynäkologie informierte. Vorab seien weder der Betriebsrat noch die Gewerkschaft Verdi davon in Kenntnis gesetzt worden. Seitdem haben die Betroffenen viele Versuche unternommen, das Aus für die Geburtsstation der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg zu verhindern. Anfang September hatten 200 Mitarbeitende, Eltern und Politiker vor dem Krankenhaus demonstriert – außerdem wurde eine Petition mit mehr als 7000 Stimmen bei der Leitung der Paracelsus-Klinik eingereicht. Keine der Aktionen führte zum Erfolg.

Geburtsstation Henstedt-Ulzburg: Hebammen und Gynäkologen freigestellt

Bis zum letzten Tag wussten die Hebammen und Gynäkologen nicht, wie es mit ihnen weitergeht. Am Mittwoch wurden sie auf einer Betriebsversammlung freigestellt, nach Angaben der Presseabteilung folgt die Kündigung noch. Für die Betroffenen gäbe es einen Sozialplan, der Lohnfortzahlungen und Abfindungen vorsehe.

Sieben der Henstedt-Ulzburger Hebammen hätten Interesse daran, in der Geburtshilfe Preetz zu arbeiten. Der Kreißsaal dort ist seit August wegen Personalmangels geschlossen. "Wir haben tolle Gespräche in Preetz geführt", erzählte die Hebamme Regina Schmidt-Scheben Ende Oktober. Noch sei allerdings unklar, wann der Kreißsaal in Preetz die Türen wieder öffne. Alle Pflegekräfte sollen auf anderen Stationen der Paracelsus-Klinik unterkommen. "Bisher wissen wir nicht, wer unser Weiterbeschäftigungsangebot in der Pflege annimmt", sagt Mandy Wolf, Leiterin für Kommunikation und Marketing.

Anke Bertram, die Chefin des Landes-Hebammenverbands, sagte am Donnerstag bei einer ANhörung im Landtag: „Fragen Sie doch mal, wie viele der entlassenen Hebammen aus Henstedt-Ulzburg tatsächlich in einen anderen Kreißsaal wechseln.“ Die meisten Kolleginnen hätten die Liebe zu ihrem Beruf verloren und würden aufgeben.

Geburtsstation Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg: 1000 bis 1500 Euro pro Baby

Rund 800 Mädchen und Jungen sind pro Jahr in der Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg zur Welt gekommen. Die Geburtszahlen konnte das Krankenhaus in Henstedt-Ulzburg in den vergangenen beiden Jahren steigern. Zur Schließung der Geburtsstation hätten vor allem wirtschaftliche Gründe geführt.

„Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, wie wir die Geburtshilfe am Standort einerseits wirtschaftlich tragfähig, andererseits entsprechend den Qualitätsvorgaben gestalten können. In der Gesamtschau hat sich für uns kein tragfähiges Modell ergeben“, berichtet Konzernsprecherin Dirten von Schmeling.

Betriebsrätin und Hebamme Lore Scheier sagt, dass eine normal verlaufende Geburt einer Klinik zwischen 1000 und 1500 Euro einbringe. Dafür stehe dann Hebamme, Arzt und weiteres Personal sowie Equipment zur Verfügung.

Neben Henstedt-Ulzburg mussten in den zurückliegenden acht Monaten auch die Geburtsstationen in Eckernförde, Ratzeburg und Preetz schließen. „In Henstedt-Ulzburg trifft es eine Geburtsklinik mit exzellentem Ruf, die eine Vorreiterrolle für frauenfreundliche, selbstbestimmte Geburten hatte“, so Christian Wölm von der Gewerkschaft Verdi.

Werdende Eltern aus Henstedt-Ulzburg und dem Kreis Segeberg sowie viele Frauen aus Hamburg seien für die Geburt ihres Kindes nach Henstedt-Ulzburg gekommen. Jetzt gibt es im Kreis Segeberg noch die Geburtshilfe in den Segeberger Kliniken. Diese arbeiten mit dem UKSH in Lübeck zusammen. Außerhalb des Kreises Segeberg sind die nächsten Geburtsstationen in Hamburg und Neumünster.