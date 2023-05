﻿Gedenkstätte erinnert an die toten Kinder von Wiemersdorf

Bad Bramstedt/Wiemersdorf. Ein Bürgermeister, der aus Rache nach Kriegsende von befreiten Zwangsarbeitern erschlagen wurde, Säuglinge, denen der Meierist die lebensnotwendige Ration Milch verweigerte – Wiemersdorf hat sich in der Zeit des Nationalsozialismus als ein Ort des Grauens hervorgetan. Im Ziegelweg gab es eine sogenannte Ausländerkinder-Pflegestätte, in der Babys reihenweise an Unterernährung starben. Viele Jahrzehnte lag ein Tuch des Schweigens über den Ereignissen. Seit Sonnabend gibt es auf dem Bad Bramstedter Friedhof eine Gedenkstätte, die an das Schicksal der toten Kinder erinnert.

Die Segeberger Zeitung hatte 2006 einen Bericht über eine Ausstellung zur Geschichte Wiemersdorfs veröffentlicht und in einem Kommentar kritisiert, dass die Jahre 1933 bis 1945 darin nicht vorkamen. Für den Historiker Uwe Fentsahm aus Brügge (Kreis Rendsburg-Eckernförde) war das Ansporn, nachzuforschen. „Es muss ein Schatten über diesem Ort liegen, dachte ich mir“, so der Historiker. Er fand heraus, dass im Ziegeleiweg eine Ausländerkinder-Pflegestätte betrieben wurde. Mütter, die als Zwangsarbeiter in Deutschland Kinder bekamen, mussten diese sofort nach der Geburt abgeben. Sie kamen in solche „Pflegestätten“, die es vielfach im Deutschen Reich gab.

Kirchen-Gemeinderatsvorsitzender Jochen Baumann-Schölzke und Pastorin Petra Fenske legen ein Blumengebinde an der Gedenkstätte nieder. © Quelle: Einar Behn

In Wiemersdorf und Nachbargemeinden waren vor allem Frauen aus Polen als Zwangsarbeiterinnen in der Landwirtschaft eingesetzt. Journalist Helge Buttgereit, der unter anderem auf Basis der Recherchen von Fentsahm ein Buch über Gedenkorte im Kreis Segeberg geschrieben hat (Helge Buttgereit, Verdrängen, Vergessen, Erinnern, ISBN 978-3-944570-62-4), berichtete am Sonnabend während der Vorstellung der Gedenkstätte, dass Schwangerschaften unter Zwangsarbeiterinnen nicht selten gewesen seien, denn: „Schwangere Frauen wurde in ihre Heimat zurückgeschickt.“ Irgendwann merkte auch die SS, dass sich Schwangerschaften wohl aus diesem Grund häuften. Ab 1942 wurde niemand mehr zurückgeschickt.

Pflegestätte für „schlechtrassige Kinder“ in Wiemersdorf

In Wiemersdorf hatte die Kreisbauernschaft 1940 auf Weisung der SS die sogenannte Pflegestätte „für schlechtrassige Kinder“ eingerichtet, wie es offiziell hieß. Die Zustände waren erbärmlich, was auch Nachforschungen des Bad Bramstedter Pastors Bernd Hofmann belegen. Er fand sogar eine Zeitzeugin. Sie berichtete ihm, dass Pflegerinnen des Heims – selbst Zwangsarbeiterinnen – eines Abends beim Meieristen an die Tür klopften, sich Milch für die Kinder erbaten, weil die zugeteilten Rationen nicht reichten. Sie wurden weggeschickt, ohne Milch. Nach Kriegsende rächten sich die Zwangsarbeiter für die grausame Behandlung. Sie erschlugen Bürgermeister Hans Schümann, ein strammer Nazi und Sturmführer der SA, mit der Axt.

15 Kinder überlebten die Zustände in Wiemersdorf nicht. Durchschnittlich wurden sie 112 Tage alt. Ihre Leichen wurden auf dem Bad Bramstedter Friedhof anonym bestattet. Insgesamt liegen dort 23 Kinder, einige kommen auch aus anderen Orten. Die Namen sind alle bekannt, die Bürokratie funktionierte auch im Krieg.

Kinder haben kein Recht auf ewige Kriegsgräber

Kindergräber wurden nach 1945 nach internationalem Recht nicht als ewige Kriegsgräber anerkannt. Sie konnten also beseitigt werden. Nichts erinnerte in den folgenden Jahrzehnten mehr an das Schicksal der Kinder, obwohl es auf dem Friedhof eine große Kriegsgräberstätte gibt. Dass sich das geändert hat, ist dem Engagement von Fentsahm und Buttgereit zu verdanken, aber auch dem inzwischen pensionierten Pastor Bernd Hofmann. Er hatte am Volkstrauertag 2017 in einem Gottesdienst in Wiemersdorf von dem Kinderheim berichtet und war dort auf große Betroffenheit gestoßen.

Einen wesentlichen Anteil am Zustandekommen der Gedenkstätte hat auch der frühere Bad Bramstedter Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach, Vorsitzender des Trägervereins der KZ-Gedenkstätte Springhirsch. Er hatte sich für die Gedenkstätte eingesetzt. Als Vorsitzender der Aktivregion Holsteiner Auenland konnte er EU-Geld nach Bad Bramstedt holen. Davon und auch aus Mitteln der Kirchengemeinde wurden auf dem Friedhof Informationstafeln aufgestellt, die Kindergräber mit Steinen wieder sichtbar gemacht. Fast 80 Jahre nach dem Tod der Kinder können Friedhofsbesucher dort auch die Namen der Toten lesen und eine Darstellung der Geschehnisse.

In Wiemersdorf erinnert bis heute nichts an den Ort des Grauens im Ziegeleiweg.