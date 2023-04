Eine Autofahrerin ist am vergangenen Sonnabend auf der A 21 sowie der B 205 immer wieder durch ihre Fahrweise aufgefallen. Die 83-Jährige geriet immer wieder in den Gegenverkehr. Ihr wurde der Führerschein abgenommen.

Als die Polizei eine 83-jährige Fahrerin kontrollierte, weil diese durch ihre Fahrweise aufgefallen war, gab diese an, unter Schwindelanfällen gelitten zu haben. (Symbolbild)

Gefährdung des Straßenverkehrs: 83-Jährige gerät immer wieder in den Gegenverkehr

Bad Segeberg. Eine 83-jährige Frau ist am Sonnabend auf der A 21 und der B 205 immer wieder in den Gegenverkehr geraten. Ein Anrufer meldete sich bei der Polizei, weil ihm die Fahrweise der Frau aufgefallen war. Die Frau gab an, dass ihr immer wieder schwindelig geworden sei. Die Polizei nahm ihr den Führerschein ab.

Die Polizei wurde am Sonnabend gegen 18 Uhr benachrichtigt, dass eine graue Mercedes A-Klasse auf der A 21 in Richtung Kiel zwischen Bad Segeberg-Süd und Wahlstedt kaum die Spur halten konnte. Auch als das Auto anschließend auf der B 205 Richtung Neumünster fuhr, geriet es mehrere Male in den Gegenverkehr – entgegenkommende Fahrzeuge hätten mehrfach ausweichen müssen.

Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei kam heraus, dass die 83-jährige Fahrerin der A-Klasse unter Schwindelanfällen gelitten hatte. Der Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten konnte nicht nachgewiesen werden. Da gegen die Frau der Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs vorlag, wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Weitere Zeugen oder Gefährdete werden gebeten, sich unter Tel. 04551/8843440 zu melden.