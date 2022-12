﻿Gefährliche B 205 und Südumgehung Neumünster: Viele schwere Unfälle in 2022

Die B 205 im Kreis Segeberg mit Südumgehung Neumünster hat sich zur gefährlichen Strecke entwickelt: Über 20 Unfälle mit Toten und vielen Verletzten in 2022. Welche Gründe es gibt, was die Polizei zu möglichen Gegenmaßnahmen sagt, wie der Verkehr sich entwickelt hat, die Historie der neuen B 205.

Kreis Segeberg. Immer wieder kracht es auf der B 205 zwischen Negernbötel im Kreis Segeberg und der A7 bei Neumünster. Allein in diesem Jahr zählte die Polizei bislang 22 aufnahmepflichtige Verkehrsunfälle.

Bei 13 Unfällen wurden 18 Menschen leicht, neun schwer und zwei tödlich verletzt, teilte Lars Brockmann mit, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg. Die Unfälle verteilten sich relativ gleichmäßig über die gesamte Strecke. Einen Unfallschwerpunkt gebe es nicht.

Eine Reihe von Unfällen auf B 205 und Südumgehung Neumünster

Die Reihe der Unfälle ist lang. Am Mittwoch, 2. Februar, etwa kollidieren bei Neumünster zwei Autos miteinander. Polizei, Rettungsdienst und ein Löschzug der Berufsfeuerwehr eilen zur Unfallstelle. Der Zusammenstoß hat sich in Höhe der Altonaer Straße ereignet. Eine Person wird mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht, für die weiteren Insassen ging der Unfall glimpflich ab.

So stark nahm Verkehr auf B 205 zu Der Verkehr auf der B 205 hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Nach Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen wurden im Jahr 2021, etwa in Höhe Groß Kummerfeld, 17 024 Kraftfahrzeuge pro Tag gezählt, darunter 3499 Schwerfahrzeuge. Das war also etwa jeder fünfte Wagen. Im Jahr 2015 sind auf diesem Streckenabschnitt nur 14 491 Kfz unterwegs gewesen, inklusive 3265 Schwerfahrzeugen. Im Jahr 2010 waren es 11 707 Kfz, darunter 2291 Schwerfahrzeuge.

Am Freitag, 25. Februar, stoßen zwischen Groß Kummerfeld und Rickling ein Lastwagen und ein anderes Auto frontal zusammen. Ein Mensch wird schwer verletzt.

Zwei Schwerverletzte müssen am Mittwoch, 20. April, nach einem Unfall zwischen Rickling und Neumünster-Gadeland in Höhe Groß Kummerfeld versorgt werden. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Frontal sind ein Lkw und ein Pkw zusammengeprallt. Offenbar ist der Pkw aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Bundesstraße wird für die Rettungs- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

Viele Unfälle auf B 205 im Sommer: Fahrerin wohl schwer betrunken

Am Sonntag, 17. Juli, kommt ein Mann mit einem Pkw bei Latendorf auf gerader Strecke in den Gegenverkehr und prallt gegen einen entgegenkommenden BMW. Sieben Fahrzeuginsassen im Alter zwischen eins und 70 Jahren werden zum Teil schwer verletzt. Die B 205 ist danach für mehrere Stunden gesperrt.

So entstand die neue B 205/Südumgehung Neumünster Die B 205 war vor rund 20 Jahren in wesentlichen Teilen neu gebaut worden. Sie führte bis dahin von Negernbötel über Rickling und zwei Ortsteile von Groß Kummerfeld direkt zur Innenstadt von Neumünster. Zur Entlastung von Neumünster wurde bis 1997 eine neue B 205-Trasse südlich der Stadt angelegt, als sogenannte Südumgehung. 2001 folgte dann auch ein komplett neuer Abschnitt Neumünster-Rickling, zwischen der alten Trasse und der Bahnlinie Bad Segeberg-Neumünster. Zuvor hatten die weiterhin verkehrsbelasteten Kleinkummerfeld und Willingrade (beide Gemeinde Groß Kummerfeld) im Kreis Segeberg bei Land und Bund vehement auf den Weiterbau der neuen B 205 zwischen Neumünster und Rickling gedrängt. Die ehemalige B 205 wurde dann zur Kreisstraße 114 herabgestuft. Der übrige Abschnitt der B 205 zwischen Rickling und Negernbötel blieb bestehen, und wurde im Jahr 2021 grundsaniert.

Bei einem Unfall am Mittwoch, 17. August, in Höhe des Designer-Outlet-Centers werden drei Menschen leicht verletzt. Die Fahrerin eines VW Polo hat plötzlich einen Schlenker nach rechts gemacht, um im Anschluss ihr Fahrzeug zu wenden. In diesem Moment kommt ein Opel Corsa, besetzt mit drei Personen, und stößt mit dem Polo zusammen. Dabei werden sowohl der Fahrer und seine zwei Mitfahrer leicht verletzt. Bei der Fahrerin des VW Polo zeigt ein Atemalkoholtestgerät über 2 Promille an.

Frau stirbt bei Unfall auf B 205

Eine Frau stirbt bei einem Unfall am Freitag, 26. August, bei Groß Kummerfeld, zwei weitere Menschen werden verletzt. Die Frau gerät zuvor mit ihrem Auto auf gerader Strecke in den Gegenverkehr und kollidiert frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Danach kommt es zu einem weiteren Aufprall mit einem ebenfalls entgegenkommenden Lkw. Der Sachschaden ist hoch, die Bundesstraße für etwa vier Stunden gesperrt.

Am Dienstag, 13. September, stößt ein Auto zwischen den Abfahrten Boostedter Straße und Saalestraße, in Höhe des Designer-Outlet-Centers, mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Beide Fahrzeuge schleudern durch den Zusammenstoß in den Graben. Der Autofahrer wird lebensgefährlich verletzt, der Lkw-Fahrer schockverletzt.

Am Mittwoch, 5. Oktober, kommt bei einem Unfall in Höhe Kleinkummerfeld ein 25-jähriger Mann ums Leben. Sein Beifahrer wird schwer verletzt, der Fahrer eines Lkw kommt mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer will zuvor in Höhe der Abfahrt Boostedter Straße in einem Kurvenbereich einen Lkw überholen, übersieht dabei aber einen entgegenkommenden Lkw und fährt frontal in ihn hinein. Die B 205 muss rund vier Stunden gesperrt werden.

Ursachen für Unfälle auf B 205 und Südumgehung Neumünster

Zu den häufigsten Ursachen zählen Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot (8), Alkoholeinfluss (2), Übermüdung (2), sonstige körperliche oder geistige Mängel (2), Überholen trotz Gegenverkehrs (2), Überholen trotz unklarer Verkehrslage (2), und Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (4). „Regelmäßig treffen mehrere Unfallursachen zusammen“, sagt Segebergs Polizeisprecher Lars Brockmann.

Zwischen Rickling und der A7 sei in beiden Richtungen die zulässige Höchstgeschwindigkeit bereits seit Jahren auf 70 km/h beschränkt. Außerdem sei ein Überholverbot in beiden Fahrtrichtungen eingerichtet. „Geschwindigkeitsüberschreitungen und Verstöße gegen das Überholverbot werden überwacht.“

B 205: Polizei Segeberg fühlt sich machtlos

Mehr könne die Polizei nicht tun, sagt Brockmann. „Überwiegend handelt es sich um individuelle Fehler der Fahrerinnen und Fahrer.“ Sie hätten sich weder durch bauliche noch durch überwachungstechnische Maßnahmen verhindern lassen. „Weitere Maßnahmen erscheinen aus hiesiger Sicht deshalb nicht erfolgversprechend.“