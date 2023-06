﻿Hilfe für Geflüchtete in Henstedt-Ulzburg: Jugendliche werden zu Wegbegleitern

Henstedt-Ulzburg. Zwei junge Männer auf einem Minigolf-Platz: Eigentlich ist das kein ungewöhnliches Bild, doch Nobi Abdulmagiad hält heute zum ersten Mal einen Minigolfschläger in seiner Hand. Der 24-Jährige ist im vergangenen September nach Deutschland geflüchtet. Er tritt an die Bahn, holt weit aus und lässt den Schläger gegen den roten Ball prallen. Zwei Züge benötigt er, dann landet der Ball im vorgesehenen Loch. „Super“, ruft sein Mentor Jacky und klatscht ihn ab. Ihre Geschichte zeigt, wie aus Hilfsbereitschaft echte Freundschaft werden kann.

Seit einem Jahr gibt es in Henstedt-Ulzburg das Projekt „Hoodläufer“. Das Wort „Hood“ leitet sich aus dem englischen Wort „neighbourhood“ ab und bedeutet in der Jugendsprache so viel wie „mein Viertel“ oder „meine Nachbarschaft“. In dem bislang deutschlandweit einzigartigen Projekt zeigen ehrenamtliche Jugendliche zwischen 16 und 27 Jahren anderen Jugendlichen mit Fluchthintergrund ihre Lieblingsplätze in der Heimat und der näheren Umgebung. Dadurch soll den Migranten der Start in Deutschland erleichtert werden. Bis Ende 2024 wird das Projekt von dem Bundesamt für Flüchtlinge im Rahmen des Programms „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ finanziert.

Flüchtling in Henstedt-Ulzburg: Nobi hat lange Reise hinter sich

Einer dieser Neuankömmlinge ist Nobi. Der gebürtige Ägypter ist in Saudi-Arabien aufgewachsen und vor zwei Jahren in die Ukraine gezogen, um dort Luftfahrttechnik zu studieren. Schon seit der Kindheit habe er davon geträumt, Flugzeuge zu bauen. „Das Bildungssystem in Saudi Arabien ist nicht so gut, deshalb wollte ich in der Ukraine neu anfangen“, erzählt der 24-Jährige. Dann brach der Krieg aus, und plötzlich stand Nobis Zukunft wieder auf der Kippe. „Zurück nach Saudi Arabien konnte ich nicht mehr, weil ich mit der Ausreise in die Ukraine meine Aufenthaltsrechte verloren habe.“

Also flüchtete er vor zehn Monaten ganz alleine nach Deutschland und wohnt jetzt in einer Einzimmerwohnung in Henstedt-Ulzburg. „Sich ohne Hilfe in einer neuen Stadt zurechtzufinden, ist gar nicht so einfach“, sagt Nobi. Erste Kontakte konnte er im Fußballverein schließen, aber trotzdem bleiben manche Fragen offen. Umso mehr schätzt der Student das „Hoodläufer-Projekt“: „Dadurch lerne ich neue Menschen, sehe neue Orte und bestenfalls profitieren gegenseitig voneinander.“ Denn jeder Hoodläufer taucht in fremde Kulturen ein und wirft einen Blick über den eigenen Tellerrand.

„Hoodläufer“-Projekt: Jugendliche zeigen ihre Lieblingsplätze

Bis jetzt haben die beiden Jungs viel gemeinsam erlebt – beispielsweise waren sie im Bowlingcenter in Henstedt-Ulzburg, im Norderstedter Stadtpark oder im Schokoladenmuseum in Hamburg. „Wir machen immer etwas anderes, tauschen uns aus und quatschen über viele Themen“, berichtet der 19-jährige Hoodläufer Jacky. Das sei total cool. Seine Cousine habe ihm auf einer Familienfeier von dem Projekt erzählt, und er sei direkt davon begeistert gewesen. „Ich musste dann noch eine Jugendgruppenleiterausbildung durchlaufen, bevor ich meinen ersten Einsatz als Freiwilliger hatte.“

Acht Wochen lang betreut der 19-Jährige jeweils einen Migranten und zieht mit ihm oder ihr einmal die Woche los. Die Kosten für die Ausgaben während der Ausflüge werden komplett von dem Träger übernommen. Außerdem erhält Jacky für die ehrenamtliche Arbeit eine Aufwandsentschädigung von 60 Euro im Monat. Nach der Zeit steht ein Wechsel an, und Jacky bekommt jemand Neues zugeteilt: „Aber treffen können wir uns natürlich privat immer noch.“ Die Betreuung im Projekt sei lediglich der Auftakt – oft entstehe eine echte Freundschaft daraus.

Wer an dem Hilfsprojekt für Geflüchtete teilnehmen kann

Die Integrationshelferin der Stadt Henstedt-Ulzburg lädt regelmäßig neuangekommene Geflüchtete in das Jugendzentrum Tonne ein. Dort organisieren die Mitarbeitenden Kennenlerntreffen für das Hoodläufer-Projekt. „Wichtig ist uns, dass die Jugendlichen schon mindestens zwei Monate in der Stadt leben und bestenfalls eine Wohnung und einen Schulplatz haben“, sagt Milena Aleksieva, Ansprechpartnerin des Projekts. „Hoffentlich können wir das Projekt auch weiterführen, wenn die Finanzierung des Bundesamts ausläuft.“

Wie sich herausstellt, ist Nobi ein Minigolf-Naturtalent. Fast jeden Ball versenkt er direkt im Loch und macht Jacky große Konkurrenz. „Das macht Spaß“, sagt der Ägypter und lacht. Für die kommende Zeit hat er ein großes Projekt im Visier: Der 24-Jährige will selbst Hoodläufer werden und seine Erfahrungen an andere junge Menschen weitergeben. „Dafür muss ich nur noch ein bisschen besser Deutsch lernen.“

