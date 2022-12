﻿Geflügelpest in Bebensee: Virus von Rassegeflügelschau eingeschleppt

Die Geflügelpest ist in einer kleinen Geflügelhaltung in Bebensee ausgebrochen. Das Virus wurde nach einer Geflügelschau in Mecklenburg-Vorpommern in den Kreis Segeberg eingeschleppt. Eine zehn Kilometer große Sperrzone rund um Bebensee wurde eingerichtet – mit strengen Regeln für Hunderte Halter.

Bebensee/Kreis Segeberg. Die Geflügelpest wurde in einer kleinen privaten Geflügelhaltung in Bebensee nachgewiesen. Eingeschleppt wurde das Virus offenbar von einer Rassegeflügelausstellung in Mecklenburg-Vorpommern – von dort hatte der Tierhalter drei Enten erworben und die Infektion in seinen Bestand geholt, teilt der Kreis Segeberg mit. Rund um den Betrieb in Bebensee wurde eine Sperrzone eingerichtet.

Nach einer Rassegeflügelschau in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern am vergangenen Wochenende ist es bereits zu mehreren Geflügelpestausbrüchen in Kleintierhaltungen in Norddeutschland gekommen. Auch zwei Haltungen aus Schleswig-Holstein hatten dort Tiere erworben, teilt das Landwirtschaftsministerium mit. Bei den Tieren im betroffenen Betrieb in Bebensee hat das Friedlich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit eine Infektion mit dem Geflügelpestvirus H5N1 nachgewiesen.

Geflügelpest: Zehn Kilometer große Sperrzone rund um Bebensee

Die vom Kreis Segeberg eingerichtete Sperrzone rund um den Ausbruchsort umfasst eine Schutzzone von mindestens drei Kilometern und eine Überwachungszone von mindestens zehn Kilometern, erklärt Kreissprecherin Sabrina Müller. Von der Überwachungszone sind die Städte Bad Segeberg und Wahlstedt betroffen, außerdem fast das gesamte Gebiet des Amtes Trave-Land bis Groß Rönnau im Norden und Geschendorf im Osten. Im Westen ist das Amt Leezen betroffen sowie Sülfeld, Seth und Teile Oerings im Amt Itzstedt. Die Überwachungszone reicht nach Süden auch in den Kreis Stormarn hinein.

In der Sperrzone gelten nun strenge Vorgaben für Geflügelhaltungen. 75 000 Geflügel in 402 Geflügelhaltungen müssen in Ställen gehalten werden und sind strikt von Wildtieren zu trennen. Lebende Tiere, Futter und Fleischerzeugnisse von Tieren in der Überwachungszone dürfen vorerst nicht aus betroffenen Betrieben herausgebracht werden.

In der Drei-Kilometer-Schutzzone rund um Bebensee besteht sogar ein Transportverbot für Geflügel, Eier oder Tierkörper. Das gilt auch für frische Fleischprodukte aus Schlachtstätten, Zerlegebetrieben oder Kühlhäusern. In der Schutzzone sind 55 Geflügelhaltungen mit etwa 15 000 Tieren betroffen.

Kreis Segeberg spricht von „angespannter Geflügelpestlage“

Der Kreis Segeberg spricht von einer „aktuell angespannten Geflügelpestlage“. Daher möchte Segebergs leitender Kreisveterinär Markus Overhoff alle Halter von Hausgeflügel an die landesweit geltenden Biosicherheitsmaßnahmen erinnern: In den Haltungen gilt es, gesonderte Schutzkleidung zu tragen, inklusive getrenntem Schuhwerk. In allen Geflügelhaltungen müssen vor den Stallzugängen Desinfektionsmatten oder -wannen zur Schuhdesinfektion vorhanden sein. Zudem sind die Hände zu desinfizieren.

Auch Transportmittel wie Fahrzeuge und Behältnisse sind nach jeder Verwendung unmittelbar zu reinigen und zu desinfizieren, betont die Kreisverwaltung. Nach der Geflügelpest-Verordnung dürfe Geflügel nur an für Wildvögel unzugänglichen Stellen gefüttert werden. Oberflächenwasser, zu dem auch Wildvögel Zugang haben, darf nicht zum Tränken der Tiere genutzt werden. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen das Geflügel in Berührung kommen kann, muss so aufbewahrt werden, dass Wildvögel keinen Zugang haben. „Es gilt, wachsam zu sein und zum Schutz der eigenen Tiere alle betrieblichen Biosicherheitsmaßnahmen konsequent umzusetzen“, mahnt Overhoff.

Bei Auffälligkeiten wie zum Beispiel erhöhte Tierverluste im Bestand oder eine plötzliche Abnahme der Legeleistung ist eine tierärztliche Abklärung zum Ausschluss der Geflügelpest vorgeschrieben.

Seit mehr als einem Jahr grassiert die Geflügelpest bei Wildvögeln in Schleswig-Holstein. Seit Juni wurde das Virus, meist vom Subtyp H5N1, in 138 Proben in neun Kreisen durch das Friedrich-Loeffler-Institut nachgewiesen. Der letzte positive Befund im Kreis Segeberg war Mitte März bei einem Mäusebussard.