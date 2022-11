﻿Geflügelpest rückt näher: Pronstorf und Strukdorf in Überwachungszone

Die Geflügelpest rückt dichter an den Kreis Segeberg heran. Nach einem Ausbruch in Ostholstein gehören auch Pronstorf und Strukdorf zur Überwachungszone rund um die betroffene Haltung. Das heißt Stallpflicht und besondere Sicherheitsmaßnahmen für Dutzende Vogelhalter in den beiden Gemeinden.

Die Geflügelpest breitet sich in Schleswig-Holstein aus. Ein Ausbruch in Ostholstein betrifft nun auch Teile des Kreises Segeberg. Zwei Gemeinden liegen in der Überwachungszone. Dutzende Haltungen sind von den Sicherheitsmaßnahmen betroffen.

Pronstorf/Strukdorf. Die Geflügelpest rückt näher an den Kreis Segeberg heran. Ein Krankheitsausbruch in einem Hausgeflügelbestand in Stockelsdorf im Kreis Ostholstein betrifft auch Vogelhalter in Pronstorf und Strukdorf im Kreis Segeberg. Beide Gemeinden liegen nun in der Überwachungszone, die mindestens zehn Kilometer rund um den betroffenen Betrieb gezogen wurde. Geflügelzüchter und Vogelhalter müssen nun eine Reihe von Schutzmaßnahmen beachten, teilt der Kreis Segeberg mit.

Geflügelpest: Pronstorf und Strukdorf in Überwachungszone

Die Überwachungszone erstreckt sich auch auf Teile der Stadt Lübeck sowie der Kreise Ostholstein, Stormarn und Herzogtum Lauenburg. Sämtliches Geflügel und in Gefangenschaft gehaltene Vögel in der betroffenen Überwachungszone müssen nun in geschlossenen Ställen gehalten werden, sodass Wildvögel nicht in den Bestand eindringen können. Die Tiere und auch Erzeugnisse von den Vögeln dürfen derzeit nicht aus dem Bestand herausgebracht werden.

Dazu kommen verschärfte Hygienemaßnahmen im Umgang mit den Tieren und deren Produkten. Über Besucher in den Haltungen muss unter anderem Buch geführt werden, heißt es in einer Allgemeinverfügung des Kreises Segeberg gegen die Ausbreitung der Geflügelpest.

Sicherheitsmaßnahmen: 41 Vogelhalter in Segeberg betroffen

Ein Anstieg von kranken und toten Tieren in ihrem Bestand müssen Vogelhalter in Pronstorf und Strukdorf umgehend dem Segeberger Veterinäramt melden. Laut Kreissprecherin Sabrina Müller gibt es in den beiden Gemeinden 41 gemeldete Geflügelhaltungen mit insgesamt 447 Tieren. Tierhalter von Enten, Hühnern, Gänsen, Fasanen, Wachteln oder Laufvögeln, die noch nicht beim Veterinäramt des Kreises registriert sind, haben dies nachzuholen, betont der Kreis Segeberg.

Das Veterinäramt weist zudem darauf hin, dass amtliche Tierärzte in der Überwachungszone stichprobenartige Kontrollen in den Vogelbeständen durchführen werden.

Derzeit gibt es im Kreis Segeberg keinen positiven Nachweis des Erregers der Geflügelpest. Der letzte positive Befund stammt aus dem März, er wurde bei einem Mäusebussard gefunden.

Das Veterinäramt des Kreises ist erreichbar per Telefon unter 04551/951-9334 oder -9337 oder per E-Mail unter veterinär@segeberg.de.