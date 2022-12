﻿Geld für die Kaltenkirchener Tafel und die Ukraine-Hilfe

Kaltenkirchen. „Die Kosten für Energie aber auch für Sprit sind rasant gestiegen und belasten uns immer stärker. Und gleichzeitig steigt die Zahl der Bedürftigen“, schildert Karla Röttger die Lage der Kaltenkirchener Tafel, die sogar einen Aufnahmestopp für neue Kunden aussprechen musste. Deshalb stellte die 3000-Euro-Spende des Rotary Clubs Kaltenkirchen eine willkommene Hilfe dar. „Wir freuen uns, wenn wir dadurch etwas zur Linderung der Not beitragen können“, sagt Rotary-Präsident Karsten Wulf.

Wer durch Lebensmittel von der Tafel Unterstützung erhalten möchte, muss einen Ausweis vorlegen, der die Bedürftigkeit attestiert. 250 dieser Berechtigten kommen wöchentlich nach Kaltenkirchen zur Ausgabe. Da sie zum Teil auch für ihre mehrköpfigen Familien Waren abholen, spricht Tafel-Vorsitzende Karla Röttger auch von um die 1100 Kunden, mit steigender Nachfrage. Die Zahlen seien auch durch die vor dem Krieg geflüchteten Menschen aus der Ukraine deutlich angestiegen. Mehr als die derzeitige Versorgung könne man jedoch nicht bewältigen. „Aus diesem Grund haben wir auch eine Warteliste anlegen müssen, auf der zurzeit bereits 20 Personen stehen.“

Vor allem nach Fleisch und Kaffee wird gefragt

Als Tafelberechtigte gelten alle die, die nur wenig Geld im Monat zur Verfügung haben – aus welchen Gründen auch immer. Die Tafel-Vorsitzende bedauert, dass sie und ihre Mitstreiter nicht immer alle Wünsche ihrer Kundinnen und Kunden befriedigen könne. Besonders nachgefragt werde alles, was teuer und damit recht rar sei. „Bei uns sind das vor allem Fleisch und Kaffee.“ Rotary-Präsident Wulf und Rotary-Schatzmeister Dr. Stefan Benz zeigten sich beim Besuch der Tafel-Räume in der Werner-von-Siemens-Straße 6 von der Arbeit der insgesamt über 60 aktiven Mitglieder dort begeistert und machten deutlich, wie wichtig die Einrichtung sei. „Da ist unser Spendengeld richtig aufgehoben“, so Wulf.

Weitere 3000 Euro übergaben die beiden Rotary-Repräsentanten an Marco Kreuzaler, der sie an die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft in Kiel weiterleiten wird. Der Weinhändler engagiert sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine für die notleidende Bevölkerung, hat unter anderem Hilfstransporte organisiert. Zuletzt gab es auch in seinen Geschäftsräumen eine Ausstellung mit beeindruckenden Werken von drei jungen ukrainischen Künstlerinnen. Parallel dazu verkauften dort die Kaltenkirchener Rotarier Bilder des verstorbenen Norderstedter Malers Hermann Knoth, die ihnen vermacht worden waren. Der Erlös wurde von den Rotariern auf 3000 Euro für die Ukraine-Unterstützung aufgestockt.

Kreuzaler erklärte, wofür das Geld verwendet werde - für zwei spezielle Projekte in der Ukraine. Dabei geht es um die Anschaffung von technischem Gerät für die Suche nach unter Trümmern verschütteten Menschen sowie für das Aufspüren von Minen. „Das ist dort zurzeit dringend erforderlich.“