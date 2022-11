﻿Gemeinde Bad Bramstedt: 765 Kirchenmitglieder nahmen ihr Wahlrecht wahr

766 Mitglieder der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Bramstedt haben sich am vergangenen Sonntag an der Kirchenwahl beteiligt. Sie haben per Ankreuzen die 14 neuen Mitglieder des Gemeinderates gewählt, der sich im Januar konstituieren wird. An der Spitze wird es wohl keinen Wechsel geben.

Bad Bramstedt. Die Beteiligung lag mit knapp 11 Prozent weit unter der von politischen Wahlen. Doch Gemeinderatsvorsitzende Jochen Baumann-Schölzke ist mit der Kirchenwahl am vergangenen Sonntag zufrieden. 765 Bürgerinnen und Bürger gingen die Wahllokale. „Wir liegen damit erneut deutlich über der Beteiligung in anderen Gemeinden“, sagt er. Sein Amt als Vorsitzender möchte er gerne behalten.

Elf Orte mit zusammen 7078 wahlberechtigten Kirchenmitgliedern gehören zur evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Bramstedt. Die höchste Wahlbeteiligung gab es in Fuhlendorf mit 13 Prozent, die niedrigste in Weddelbrook mit 8,1 Prozent. In Bad Bramstedt gingen von den 4668 Kirchenmitgliedern 10,8 Prozent ins Wahllokal. Nicht ermittelt wurde die Wahlbeteiligung für Mönkloh. Hier gab es kein Wahllokal, die Einwohnerinnen und Einwohner mussten ihre Stimmen im Gemeindehaus im rund neun Kilometer entfernten Bad Bramstedt abgeben, was wohl nicht allzu viele gemacht haben dürften.

17 Kirchenmitglieder hatten sich um die 14 Sitze im Gemeinderat beworben. Jeder Teilnehmer konnte bis zu 14 Namen ankreuzen. Die meisten Stimmen bekam Reimer Fülscher, Betreiber eines Eisenwarenladens in Bad Bramstedt, gefolgt von Kirchenmusiker Ulf Lauenroth und Stefan Dörksen, Vorsitzender des kirchlichen Bauausschusses.

Auch Gemeinderatsvorsitzender Jochen Baumann-Schölzke (58) gehört zu den Wiedergewählten. Der Krankenpfleger war 2018 ins Amt gekommen und will sich erneut um den Vorsitz des Gemeinderates bewerben. Die konstituierende Sitzung war eigentlich im Januar 2023 geplant. „Da alle Zeit haben, kommen wir nun schon am Sonntag, 11. Dezember, zusammen“, so Baumann-Schölzke. In der nicht-öffentlichen Sitzung des neuen Gemeinderates wird dann der Vorsitzende gewählt und es werden die Ausschussbesetzungen festgelegt.

Sie wurden gewählt

Gewählt wurden: Reimer Fülscher, Ulf Lauenroth, Stefan Dörksen, Heike Koplin, Lasse Dörksen, Gerlinde Kühling, Cordula Guhl, Johanna Grebien, Jochen Baumann-Schölzke, Brigitte Willhöft, Frederike Fischer, Gerlinde Malessa, Gerhard Andresen und Andrea Seydel. Kraft Amtes gehören die Pastorinnen Petra Fenske, Lisa Schwetasch und Anke Theuerkorn sowie Pastor Jörg Möller-Ehmke dem Gemeinderat an. Außerdem können weitere Mitglieder berufen werden.