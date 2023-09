﻿Gemeinde Heidmoor macht langjährigem Bürgermeister ein besonderes Geschenk

Heidmoor. 49 Jahre in der Gemeindevertretung, davon 33 Jahre als Bürgermeister – an seinem 75. Geburtstag wurde Karl Menken mit einem großen Fest aus der Kommunalpolitik verabschiedet und mit großer Ehre bedacht. Er wurde nicht nur zum Ehrenbürgermeister ernannt, auch das Dorfhaus wird in „Karl-Menken-Gemeindehaus“ umbenannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einem Trecker mit Frontlader war Menken von zu Hause abgeholt worden und durfte hoch oben in der Schaufel auf einem Sessel sitzend die Huldigungen der Dorfeinwohner in Empfang nehmen. Sie hatten sich zu einem Spalier vor dem Dorfhaus aufgestellt. Schnell wurde klar, dass hier jemand verabschiedet werden sollte, der große Verdienste um das Dorf hat.

An die erinnerten Menkens Nachfolgerin, seine Tochter Sarah-Lena Menken (30), und einige der rund 90 Gäste in ihren Ansprachen. So ging es auf eine Zeitreise durch die Amtszeit des langjährigen Bürgermeisters. 1974, mit 26 Jahren, begann „Kalli“, wie Menken genannt wird, sein Engagement in der Gemeindevertretung. Mit 42 Jahren löste er dann seinen Vater Edo ab, der 24 Jahre Bürgermeister gewesen war.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter Karl Menkens Leitung wurde 1997 das Baugebiet im Wieseneck geschaffen, die Klärteiche wurden saniert und der Radweg entlang der Waldchaussee in Richtung Lutzhorn gebaut, berichtete Sarah-Lena Menken. Die Dorfentwicklung sei vorangebracht worden, das Dorfhaus, das nun seinen Namen trägt, gebaut worden. 1998 und 2002 wurden weitere Baugebiete erschlossen, zuletzt 2022. „So wurde es stets ermöglicht, dass junge Heidmoorer im Ort bleiben oder auch zurückkehren können“, so die Bürgermeisterin.

Außerdem wurde das Feuerwehrgerätehaus erweitert, 2011 ein neues Feuerwehrfahrzeug in Betrieb genommen. Einen weiteren „Meilenstein“ nannte Sarah-Lena Menken den Anschluss des Dorfes an die Wasserversorgung des Wasserbeschaffungsverbands Mittleres Störgebiet in Brokstedt. Auch wurden im Jahr 2012 Glasfaserkabel in der 300-Seelen-Gemeinde verlegt, der ersten im Amt Bad Bramstedt-Land.

Bei Bau des Heidmoorer Dorfhauses mit angepackt

Ihr Vater habe auch tatkräftig angepackt, so Sarah-Lena. So unterstützte er beim Bau des Dorfhauses das Fachpersonal, befreite den Klärteich von Entenflott oder die Gehwege mit einem Laubbläser vom Laub. Auf Gemeindeflächen, insbesondere den Sport- und Spielplatz, mähte menken den Rasen.

Tochter Sarah-Lena Menken übergab ihrem Vater Karl Menken einen Reisegutschein als Geschenk. © Quelle: Uwe Straehler-Pohl

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Menken, der von Beruf Steuerfachangestellter ist, erwies sich auch immer wieder als guter Hüter des Haushaltes. „Du bist mit dem Geld so sparsam umgegangen, als wäre es dein eigenes“, so die Bürgermeisterin. „Du hinterlässt eine Gemeinde, die gestärkt, vereint und auch finanziell gut für die Zukunft gerüstet ist.“

„Kalli“ ist kritisch, weicht keinem Konflikt aus und scheut sich nicht, unangenehme Dinge anzupacken.“ So beschrieb Amtsvorsteher Torsten Klinger Menkens Mitarbeit im Amtsausschuss. Häufig hätten sich seine Einwände als richtig erwiesen, so Klinger. Und Landtagsabgeordneter Ole Plambeck (CDU) hat festgestellt, das „die Dorfgemeinschaft über die Generationen hinweg zusammenhält.

Karl Menken, der nicht als Mensch großer Worte gilt, zeigte sich gerührt. „Ich bin immer gerne Bürgermeister gewesen“, sagte er zum Abschluss.

KN