﻿Nützen: Bürgermeister scheitert mit Idee eines einmaligen Bürgergelds

Nützen. „Unserer Gemeinde geht es recht gut“, sagt Bürgermeister Klaus Brakel ganz bescheiden, denn das Thema mag er nicht so gerne öffentlich behandelt wissen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kommunen steht der knapp 1300 Einwohner zählende Ort finanziell glänzend da. Er wird auch gerne als das Monaco Schleswig-Holsteins bezeichnet, weil er nach den Worten Brakels wohl nicht nur im Kreis Segeberg, sondern in ganz Schleswig-Holstein die niedrigsten Grundsteuern erhebt. Dazu kommt, dass Nützen keine Schulden und keine Kredite laufen hat und zu Anfang dieses Jahres über rund 4,6 Millionen Euro Rücklagen verfügt.

Zwar weist der Haushalt für 2023 nach den derzeitigen Berechnungen einen Fehlbetrag von 357 000 Euro aus, doch der bereitet Brakel keine schlaflosen Nächte: „Ich denke, das erwartete Minus ändert sich im Laufe des Jahres noch. Sonst gleichen wir es aus unseren Rücklagen aus.“

Wegen der wirklich hervorragenden Finanzen des Ortes wollte er seinen Bürgern angesichts der enorm gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel gerne etwas Gutes tun, jedem Einwohner ab 16 Jahren auf Antrag aus dem Gemeindesäckel ein Bürgergeld von 500 Euro zahlen. „Das hätte rund 500 000 Euro ausgemacht. Das hätten wir uns leisten können“, so der Bürgermeister. Er gehört der Allgemeinen Wählergemeinschaft (AWG) an, die alle elf Gemeindevertreter stellt. Bei ihnen konnte sich Brakel mit seinem Wunsch aber nicht durchsetzen. „Da gab es zu viele Bedenken, deshalb werden wir das leider nicht machen“, sagt er mit Bedauern.

Viele große Unternehmen im kleinen Nützen

Der Grund für den Geldstrom in Nützen ist simpel. In dem kleinen Ort gibt es zahlreiche große Unternehmen, also gute Gewerbesteuerzahler. So hatten sich zuletzt im Gewerbegebiet an der Autobahn nicht nur der Versandriese Amazon angesiedelt, sondern im sogenannten „Panattoni-Park“ auch der Online-Möbelanbieter Riess-Ambiente, Invicta Interior, ein Großhändler für exklusive Designermöbel und Wohnaccessoires, sowie The Quality Group, ein Händler für Nahrungsergänzungsmittel. Doch nicht diese Firmen zahlen am meisten, sondern nach Brakels Worten das Entsorgungsunternehmen Bockmann-Recycling und die private Straßenmeisterei Via Solutions Nord. Insgesamt rechnet Nützen in diesem Jahr mit zwei Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen. Dazu kommen 700 000 Euro aus der Einkommenssteuer, rund 121 000 Euro aus den Grundsteuern sowie 111 000 Euro an Schlüsselzuweisungen.

Dem stehen auch große Ausgabenposten wie 890 000 Euro an Kreis- sowie 554 000 Euro an Amtsumlage gegenüber. „Und weil wir ja eine wohlhabende Gemeinde sind, fällt für uns die sogenannte Finanzausgleichsumlage an“, so Brakel: „Stattliche 802 000 Euro.“ Nicht billig ist auch der Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätte (Kita), die rund 60 Jungen und Mädchen besuchen. Fast 330 000 Euro muss die Gemeinde vermutlich in diesem Jahr zuschießen. Auch für die Grundschule sind es über 200 000 Euro.

Ein Herzenswunsch von Bürgermeister Brakel ist die Wiederbelebung der Kult-Kneipe „Lurup", die nach dem Tod von Wirt Norbert Götsch im Dornröschenschlaf liegt. © Quelle: Klaus-Ulrich Tödter

Investieren wird die Gemeinde nach den Worten ihres Bürgermeisters dieses Jahr auch. An die Kita soll für rund 300 000 Euro ein Raum angebaut werden. So viel werden auch für den Anbau von zwei Stellplätzen an das Feuerwehrgerätehaus fällig. „Beide Projekte sollen dieses Jahr endlich losgehen“, unterstreicht Brakel. Für den Straßenausbau werden 130 000 Euro eingeplant. „Und wir müssen uns jetzt Gedanken machen, ob wir ein Bürgerhaus wollen oder nicht.“

Bürgermeister Brakel hofft auf Zukunft für das „Lurup“

Der Bürgermeister hat für 2023 auch noch zwei große Wünsche. Er möchte, dass der Kirchenweg, von der Amtsverwaltung Amt Auenland-Südholstein bis zum Amazon-Center, eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h erhält. „Dort kann jetzt 100 km/h gefahren werden. Das geht so nicht, das ist zu gefährlich.“ Brakel verweist auf den enormen Verkehr auf der Straße durch die hohe Anzahl der Amazon-Auslieferautos. Sein zweiter Wunsch: Die Kult-Gaststätte „Lurup“ an der Kaltenkirchener Straße soll nicht für immer geschlossen bleiben. Wirt Norbert Götsch war im vergangenen Jahr mit 67 Jahren überraschend gestorben. „Seine Lebensgefährtin Tanja Hamdorf will nicht weitermachen“, so Brakel. „Die Gaststätte war schon etwas Besonderes, ein Treffpunkt. Deshalb fehlt sie jetzt schon ganz, ganz vielen Leuten, nicht nur aus Nützen.“