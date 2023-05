﻿Gemeindewahl Boostedt: CDU bleibt stärkste Kraft – UWB holt 6 Sitze

Boostedt. Trotz einem Einbruch von 7,5 Prozentpunkten bleibt die CDU bei der Kommunalwahl stärkste Kraft – und das mit einem deutlichen Abstand zu den anderen Parteien. Die Wahlbeteiligung in Boostedt lag bei 55,4 Prozent und damit wie auch schon 2018 über dem Landesdurchschnitt.

Ihr angestrebtes Ziel, die absolute Mehrheit, hat die CDU mit 46,3 Prozent nur knapp verfehlt. Den Kampf um Platz zwei konnte die Unabhängige Wählergemeinschaft Boostedt (UWB) mit 30 Prozent gewinnen. Diese wurde Oktober 2018 von ehemaligen Mitgliedern der Freien Wähler gegründet. Verlierer ist die SPD mit nur 23,7 Prozent.

Kommunalwahl 2023: CDU verfehlt absolute Mehrheit in Boostedt

„Insgesamt ist heute ein guter Tag für die CDU in Boostedt“, sagt Fraktionsvorsitzende Kathrin Sawade. „Aber er wäre noch schöner, wenn alle unsere zehn Direktkandidaten in die Gemeindevertretung eingezogen wären.“ Doch dem ist nicht der Fall, weil Wolfgang Brückner (UWB), der selbst jahrelang CDU-Mitglied gewesen ist, einen Wahlkreis für sich entscheiden konnte. Trotzdem hat die CDU gute Chancen, weiterhin den Bürgermeister zu stellen. Dafür möchten sie Hartmut König nominieren, der diese Position seit zwei Amtszeiten innehat.

UWB verdoppelt Sitze in Gemeindevertretung

Bei der Wahlparty der UWB am Schützenheim geht es ausgelassen zu – mit der Kommunalwahl in 2023 hat die Partei ihre Stimmenanzahl in der Gemeindevertretung verdoppelt. „Wir sind hoch zufrieden und konnten die absolute Mehrheit der CDU brechen“, betont Mitgründerin Gabriele Luka-Reiter. Jetzt möchten sie daher das Vertrauen in ihre Parteiarbeit stärken. „Unter anderem planen wir, die Menschen in Boostedt noch stärker in Entscheidungsprozesse einzubeziehen, beispielsweise mit einer Bürgersprechstunde“, erzählt Gemeindevertreter Wolfgang Brückner.

Anders sieht es bei der SPD aus. Obwohl sie viele positive Rückmeldung im Wahlkampf erhalten hätten, verlieren die Sozialdemokraten 4,4 Prozentpunkte und rutschen auf den letzten Rang. „Natürlich wollen wir trotzdem weiterhin konstruktiv mit allen Parteien zusammenarbeiten und unsere schöne Gemeinde voranbringen“, sagt Spitzenkandidat Jan Ole Notzeblum.

Jetzt geht es darum, die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger in der Gemeindevertretung umzusetzen. Einige Wahlberechtigte hatten bereits klare Forderungen geäußert. „Die Kinder- und Jugendarbeit sollte gefördert werden, zum Beispiel wünschen wir uns mehr Angebote für die Freizeitgestaltung der Jüngsten“, so Monique und Michael Altenburg.