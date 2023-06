﻿Dirk Dillschneider wird neuer Leiter der Gemeinschaftsschule Auenland

Bad Bramstedt. Ein frischer Wind wird nach den Sommerferien durch die Flure der Gemeinschaftsschule Auenland wehen. Der „Wind“ kommt in diesem Fall aus südwestlicher Richtung: Dirk Dillschneider aus dem Saarland ist dann der neue Schulleiter. Er bringt internationale Erfahrung mit. Der 48-Jährige tritt damit die Nachfolge von Wolfram Henkies an, der nach 14-jähriger Tätigkeit im Frühjahr dieses Jahres überraschend an eine Schule in Pönitz gewechselt war.

Dirk Dillschneider leitet derzeit das Deutsch-Luxemburgische Schengenlyzeum in Perl im Dreiländereck Deutschland, Luxemburg und Frankreich. Der Pädagoge mit den Fächern Biologie und Chemie hatte die Schulleitung erst Anfang 2022 übernommen, kannte die Einrichtung aber bereits aus seiner früheren Tätigkeit.

Dass bei seiner Amtseinführung im vergangenen Jahr auch der Staatssekretär des saarländischen Bildungsministeriums anwesend war, zeigt die exponierte Stellung des Gymnasiums in der Region. Dillschneider hatte zuvor mehrere Jahre die Deutsche Internationale Schule in Doha/Katar geleitet und war dort von Kollegen, Eltern und Schülern mit großem Bedauern verabschiedet worden.

Dillschneider kommt der Liebe wegen nach Schleswig-Holstein

Und wie passt der Standort Bad Bramstedt in diese Reihe? „Das hat familiäre Gründe“, sagt der gebürtige Saarländer am Telefon und wird in seiner offenen Art konkret. „Ich habe die Liebe gefunden, meine Frau lebt in Schleswig-Holstein.“ Erst im vergangenen Jahr hat er geheiratet. Der gemeinsame Lebensmittelpunkt wird nun Quickborn sein.

Vor der Bewerbung an die Auenlandschule habe er sich genau überlegt, welche Schule, welches Schulkonzept, zu ihm passen könnte. Auch mit dem damaligen Schulleiter Wolfram Henkies habe er vorab ein Informationsgespräch geführt. „Die Schule ist wie ein Campus angelegt, das Gelände großzügig und weitläufig. Das hat mir beim ersten Besuch sofort gefallen“. Wie seine jetzige Schule ist die Auenlandschule eine Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe.

Erster Kontakt mit Schülern und Kollegen der Bad Bramstedter Schule

Nach seiner Wahl durch den Schulleiterwahlausschuss des Schulverbandes Bad Bramstedt war er bereits wieder an der Schule und hat erste Kontakte zu Schülern und Kollegium geknüpft. „Eine sehr nette Schulgemeinschaft, ich bin herzlich aufgenommen worden“, urteilt Dillschneider.

Tatsächlich war der Saarländer der einzige Bewerber auf die ausgeschriebene Stelle. Bei seiner Vorstellung habe er einen „offenen, flexiblen und fröhlichen Eindruck“ gemacht, berichtet die Ausschussvorsitzende Annegret Mißfeldt. Sein Auftreten sei ein klares Statement, dass er als erfahrener Schulleiter keine Angst vor der Herausforderung habe.

„Natürlich gehe ich mit einem weinenden Auge“, sagt Dillschneider, „aber ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe“. Die Auenlandschule mit ihren rund 1100 Schülern sei eine vielfältige und soziale Einrichtung. Nun will er sich das Raumkonzept genau anschauen, Bedarfe ermitteln, Ressourcen erkennen, wie zum Beispiel die beiden Hausmeisterwohnungen, die in dieser Funktion aber nicht mehr genutzt werden.

Der Campus biete gute Sportmöglichkeiten und ein Bewegungskonzept für die Pausen. Auch das sprachliche Profil könne gestärkt und ausgebaut werden, die interkulturelle Kompetenz könne durch weitere Schüleraustausche gefördert werden. Im naturwissenschaftlichen Bereich denke er an die Teilnahme an Wettbewerben oder einen „Abend der Chemie“.

