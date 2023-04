﻿Generationswechsel im Amt Trave-Land: Viele Bürgermeister machen Jüngeren Platz

Carolin Jaeschke-Thöm (40) will neue Bürgermeisterin in Strukdorf werden. Amtsinhaber Götz Leonhardt tritt nach zehn Jahren im Amt nicht mehr an zur Kommunalwahl. Mehrere Bürgermeister im Amt Trave-Land geben das Amt in jüngere Hände.

