﻿Warum Bad Segeberg einst drei Wassertürme hatte

Popp Feinkost baut 20-Millionen-Euro-Logistikzentrum in Kaltenkirchen

Rund 20 Millionen Euro investiert die Firma Popp Feinkost in ihr neues Logistikzentrum in Kaltenkirchen. Es soll im Frühjahr 2024 in den Betrieb gehen. Der Weg bis zum jetzt erfolgten ersten Spatenstich war sehr lang und dornenreich.