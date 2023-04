﻿Gesundheitszentrum Bad Bramstedt: Jetzt ist der Bauantrag gestellt

„Reichsbürger“-Szene in SH

In Kiel und Neumünster sowie den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Plön und Segeberg leben laut Waffenbehörden aktuell keine bewaffneten „Reichsbürger“ mehr. Gegen diese war man konsequent vorgegangen – zuletzt am 6. April in Rendsburg-Eckernförde. Dort sammelt man seit 2016 Hinweise.