Leezen. Kleiner Brand, große Wirkung: Die Kirche in Leezen ist nach einer Brandstiftung Mitte Juli noch immer geschlossen – und wird es auch noch monatelang sein. Es ist derzeit sogar unklar, ob die Kirche bis Heiligabend wieder benutzbar ist. Ursache ist ein giftiger Ruß, der sich auf sämtliche Oberflächen in der Kirche gelegt hat. „Niemand darf sich länger in der Kirche aufhalten“, sagt Pastorin Anett Penner. Sämtliche Gegenstände und Oberflächen in der Kirche müssen zunächst aufwendig gereinigt werden. Die Kosten dürften in die Hunderttausende gehen.

Auf den ersten Blick ist von dem Feuer, das vor einem Monat in der Kirche gelegt wurde, nichts zu sehen. Nur ein leichter Brandgeruch liegt noch in der Luft. Doch dann wischt Pastorin Anett Penner mit der Hand über die Kirchenbänke und zeigt ihre mit schwarzem Ruß bedeckten Hände. „Es gibt nicht einen Quadratzentimeter in der Kirche, der nicht mit ölig, schwarzem Ruß bedeckt ist“, sagt Penner. „Die Polster kann man nicht reinigen, die sind Totalschaden.“

Giftiger Ruß: Kirche Leezen nach Brand monatelang geschlossen

Die Reinigungsarbeiten werden Monate dauern. Die Kunstgegenstände dürften nur von Restauratoren gereinigt werden, die Orgel, 2004 erneuert, müsse in ihre Einzelteile zerlegt werden, um sie zu reinigen. Sämtliche mobilen Gegenstände, „bis hin zum Kugelschreiber“ aus dem Kirchenschiff und den Nebenräumen müssen ausgeräumt und zu einer Brandschadenbekämpfungsfirma nach Kiel geschickt werden zur Behandlung.

Für die Reinigung der Wände muss das gesamte Kirchenschiff eingerüstet werden, erzählt Penner sichtlich frustriert. „Erst vor zwei Jahren wurde die Kirche komplett neu gestrichen.“ Nun müsse der Ruß zunächst grob abgesaugt werden, dann folge ein Spezialverfahren, um den Ölfilm zu entfernen. Am Ende kommen dann die Maler für einen neuen Anstrich.

40.000 Euro hätten allein die Malerarbeiten vor zwei Jahren gekostet. „Damals gab es noch keine Inflation, keinen Krieg“, sagt Penner. Eine Erleichterung sei, dass der Schaden von der Versicherung übernommen werde. Derzeit würden Angebote für die Schadensbeseitigung eingeholt, die Kosten dürften sich wohl in einem sechsstelligen Bereich bewegen.

Brandstiftung hinter dem Altar in der Kirche Leezen

Hinter dem Altar ist noch der Brandherd zu sehen. Auf der Fensterbank zeugen ein großer Brandfleck und Aschereste von der Brandstiftung am 18. Juli. Unbekannte hatten einen Karton mit Kerzen angezündet. Auch eine teilweise geschmolzene Plastikflasche mit einem abgebrannten Teelicht und Reste eines Feuerzeugs sind noch da. Ironischerweise hängt der Feuerlöscher kaum einen Meter daneben. „Es hätte natürlich noch schlimmer kommen können“, sagt Anett Penner. Der angrenzende Altar hätte Feuer fangen, die ganze Kirche abbrennen können.

Kleiner Brand, große Wirkung: Die Kirche Leezen darf nach einem kleinen Feuer monatelang nicht genutzt werden. Das Feuer war Mitte Juli auf dem Fenster hinter dem Altar gelegt worden. Täter konnte die Polizei bisher nicht ermitteln. © Quelle: Nadine Materne

Stundenlang muss die Kiste mit den Kerzen gebrannt haben, weiß Penner inzwischen. Erst am Abend sei der Brand entdeckt worden. „Ein Touristenpärchen kam zu mir und meinte, irgendwas stimme mit der Kirche nicht.“ Es roch merkwürdig. Als die Pastorin die Eingangstür öffnete, sei ihr schon dichter schwarzer Rauch entgegengekommen. „Man hat die Hand vor Augen nicht gesehen“, erinnert sie sich. Sie habe nur eilig die Tür des Vorraums zur Kirche geschlossen und die Feuerwehr gerufen.

Kiste mit Kerzen brannte stundenlang in der Kirche Leezen

Der Brand sei zu diesem Zeitpunkt bereits von allein ausgegangen, berichtet Penner. Das Kirchenschiff wurde gelüftet. Der Brandgeruch habe sich hartnäckig über Wochen gehalten. Durch die Auswertung von Messgeräten in der Kirche, die wegen der Kunstwerke Temperatur und Luftfeuchtigkeit dokumentieren, wisse sie inzwischen, dass das Feuer bereits zur Mittagszeit ausgebrochen sein muss. „Zu diesem Zeitpunkt wurden in der Kirche weit über 40 Grad gemessen“, sagt Penner. Das klinge nicht spektakulär, trotzdem seien die Auswirkungen enorm.

Die Kirche Leezen ist nach einem Brand geschlossen. Gottesdienste finden in der Kapelle statt, Hochzeiten, Taufen und Konfirmationen müssen verlegt werden. Ob Weihnachten wieder in der Kirche gefeiert werden kann, ist noch nicht absehbar. © Quelle: Nadine Materne

Gottesdienste werden seit Wochen in der Kapelle gehalten. Mehrere Hochzeiten mussten in andere Kirchen verlegt werden. „Und das nach zwei Coronajahren“, sagt Penner. Viele Paare hätten ihre Trauung wegen der Pandemie verschieben müssen. Taufen verlegt die Pastorin nach draußen. Auch goldene Konfirmationsfeiern müssen verlegt werden. Ob Weihnachten in der Kirche gefeiert werden kann, sei noch unklar. Das hänge davon ab, wie schnell die Gewerke für die Reinigungsarbeiten nach Leezen kommen können.

Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung

Derweil ist nicht klar, wer für den Brand verantwortlich ist. Die Polizei in Bad Segeberg ermittelt noch immer im Fall wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Einen Durchbruch aber gebe es bisher noch nicht, hieß es auf Nachfrage der Redaktion.

Schließen will Pastorin Anett Penner die Kirche trotz Brandstiftung und dem enormen Schaden nicht für Besucher. „Wir liegen am Mönchsweg und werben damit, eine offene Kirche zu sein“, begründet sie. „Das geht nicht.“ Sie versucht positiv nach vorn zu schauen. „Ich hoffe, dass ich Heiligabend wieder Gottesdienst in der Kirche feiern kann.“