﻿Gildebefehl 2023: Ohne Verkehrslärm um den Roland tanzen

Wenn am Dienstag nach Pfingsten die Fleckensgilde von 1560 für einen Tag die Stadt Bad Bramstedt regiert, bekommt die Bürgermeisterin vom Gildemeister einen Befehl erteilt. Diesmal bleibt ihr nicht viel Zeit. Für den traditionellen Tanz um den Roland am Abend soll dafür sorgen, dass Ruhe herrscht.

Bad Bramstedt. So richtig schmeckt er morgens um 8 Uhr zwar noch nicht. Doch der „Gildegeist“ – ein hochprozentiger Korn – ist Pflicht, wenn die Fleckensgilde von 1560 am Dienstag nach Pfingsten der Bürgermeisterin den Gildebefehl erteilt und diese den Stadtschlüssel dem Ältermann aushändigen muss. Die jahrhundertealte Tradition wird natürlich auch in diesem Jahr gewahrt – ebenso wie der Tanz um den Roland bei Sonnenuntergang und der anschließende Gildeball.