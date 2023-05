﻿Gildefest: Mit Tanz um den Roland wird ein alter Mythos gepflegt

Pfingsten feiert die Fleckensgilde von 1560 wieder ihr Fest in Bad Bramstedt. Höhepunkt ist der alljährliche Tanz um den Roland am „Pfingstdienstag“. Die Bad Bramstedter behaupten hartnäckig, der Tanz sei ein uraltes Vermächtnis des Fleckensbefreiers Jürgen Fuhlendorf – auch wenn das wohl gar nicht stimmt.

Bad Bramstedt. Pfingsten naht – und damit in Bad Bramstedt das traditionsreiche Fest der Fleckensgilde von 1560. Auch in diesem Jahr wird am „Pfingstdienstag“ wieder bei Sonnenuntergang um den Roland getanzt. Das Gildfest beginnt schon am Pfingstsonntag, 28. Mai, mit einem Gottesdienst in der Maria-Magdalenen-Kirche um 10 Uhr.