﻿Golf-Charity-Turnier: Lions-Damen freuen sich über viele Teilnehmer

Alveslohe. „Sport mit einer guten Sache zu verbinden, diese Idee finde ich toll“, sagt Pamela Lohse. Die Kaltenkirchenerin und ihre Freundin Andrea Logemann nahmen zum ersten Mal an dem Lions-Golfturnier auf Gut Kaden teil: „Wir sind begeistert von dem Turnier, tolle Organisation und die Ladys hier kümmern sich um alles sehr liebevoll“, so Lohse.

„Dieses Jahr sind neben den Stammspielern auch viele neue Spieler und Spielerinnen dabei, das ist super“, freut sich Katja Pütz. Sie ist Mitglied des Lions Clubs Alveslohe, der nur weibliche Mitglieder hat. Zusammen mit ihrer Lions-Kollegin Gitta Timmermann hat sie erstmals die Organisation übernommen – und gleich einen Volltreffer gelandet: 92 Golferinnen und Golfer nahmen an dem traditionellen Turnier teil, mehr als im vergangenen Jahr – und das trotz einer erhöhten Startgebühr von 120 Euro pro Person. Das sei nicht selbstverständlich, „schon gar nicht an einem Montag“, so Pütz.

Lions-Turnier: Spendenerlös für Menschen mit Schwerstbehinderungen

Bereits zum 28. Mal fand das Turnier statt – und jedes Mal ging der Spendenerlös an das Don Bosco Haus in Mölln. Dort leben Menschen mit schwersten Behinderungen. Im vergangenen Jahr konnten die Lions einen Scheck über 15 000 Euro überreichen, darauf hoffen sie auch dieses Mal. Von der Startgebühr der Teilnehmenden wandern jeweils 50 Euro in den Spendentopf, viele geben laut Katja Pütz aber auch mehr. Zusätzlich gibt es bei der Abendveranstaltung noch eine Tombola mit vielen tollen Preisen. „Die Lose werden uns immer geradezu aus den Händen gerissen“, sagt Pütz. Vier Lose kosten 25 Euro.

Haben Spaß als Teilnehmer und Organisatorinnen: (von links) Katja Pütz von den Lions, Frank Dittmann, Stephan Ruchhöft, Chresten Dittmer, Bärbel Muxfeldt von den Lions, Olaf Hinrichsen und Gitta Timmermann von den Lions-Damen Alveslohe. © Quelle: Sylvana Lublow

Um das alles möglich zu machen, benötigen die Lions natürlich auch viele Sponsoren. Diese zu akquirieren, nimmt Zeit in Anspruch. „Seit Ende Januar haben wir das Turnier intensiv geplant“, sagt Pütz: „Da steckt viel Arbeit drin.“ Die sich am Ende aber für alle lohnt: „Es ist so schön, das Don Bosco Haus mit unseren Spenden finanziell zu unterstützen, die machen da so viel möglich für ihre Bewohner.“ Im vergangenen Jahr sei die Spende unter anderem für eine Pony-Therapie verwendet worden.

Die Golfbegeisterten spielten am Montag in Vierer-Flights 18 Löcher in der Texas Scramble-Variante – und das bei bestem Golfwetter. „Es ist ein toller Platz, und es macht Spaß, hier für die gute Sache zu golfen“, sagt Stephan Ruchhöft aus Elmshorn. Er war wie viele andere zum ersten Mal dabei – und will im kommenden Jahr wieder mitmachen.