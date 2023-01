Groß Kummerfeld: Schossen Einbrecher aus dem Auto heraus?

Die Einbruchserie im Kreis Segeberg reißt nicht ab. Geklärt wird derzeit, ob zu Silvester Einbrecher in Groß Kummerfeld mit einer Schreckschusspistole aus einem Auto heraus geschossen haben. Zudem wurde ein Audi A6 aus einem Autohaus in Norderstedt gestohlen.

Norderstedt/Groß Kummerfeld. Erneut waren Einbrecher im Kreis Segeberg aktiv: Sie brachen an Silvester in Wohnungen in Groß Kummerfeld und Norderstedt ein. Geklärt wird noch, ob Schüsse aus einem Auto heraus in Zusammenhang mit einer der Taten stehen. Bereits einen Tag zuvor stahl ein Dieb aus einem Autohaus in Norderstedt einen blauen Audi A6.

Mehr als 21 000 Euro Schaden entstand bei dem Diebstahl aus dem Autohaus am Gutenbergring in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Videokamera zeigt, wie eine Person mit heller Hose, dunkler Jacke und weißen Schuhen zwischen 23.37 und 0.50 Uhr den nicht zugelassenen Pkw entwendet. Der Täter soll zudem eine Mütze oder eine Kapuze getragen haben.

Einbrüche in Norderstedt: Schmuck, Parfums und Jacke gestohlen

Neben dem Diebstahl beschäftigten die Polizei in Norderstedt zum Jahreswechsel noch zwei Einbrüche. Zum einen drangen Unbekannte zwischen 17.30 und 1.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Ulzburger Straße ein und entwendeten Schmuck, Parfums und eine Jacke.

Am Mühlenweg stahlen der oder die Täter zwischen 18.30 und 1.55 Uhr Schmuck und Bargeld aus einem Einfamilienhaus.

Einbruchsversuch in Groß Kummerfeld: Schossen die Täter aus einem Kleinwagen heraus?

Auch in Groß Kummerfeld versuchten Unbekannte am Sonnabend gegen 22.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Rehmkoppel einzubrechen. Es löste jedoch die Alarmanlage aus. Die Täter verschwanden ohne Beute.

Da ein Zeuge in der Nacht zwei Männer in einem Kleinwagen in der Straße beobachtet hat, die aus dem Fenster heraus mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben sollen, ermittelt die Polizei, ob ein Zusammenhang besteht.

Für alle Taten sucht die Kriminalpolizei Pinneberg Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 04101/2020 entgegen.