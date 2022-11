﻿Großbaustelle in Bad Segeberg: Neues Kreishaus wird viel später fertig

Das größte Bauprojekt der nächsten Jahre in Bad Segeberg wird die Innenstadt länger belasten als geplant. Ein neuer Zeitplan für Abriss, Bürobauten und Parkhaus sowie eine neue Kostenberechnung liegen vor. In der Politik gibt es eine Sorge.

Von der B 206 aus gesehen ragt der Neubau in die Höhe. Dahinter (links) schließen sich das bestehende Haus B mit dem Glasmantel und das geplante neue Parkhaus an.

Kreis Segeberg. Ein Teil der Bad Segeberger Innenstadt wird zwei Jahre länger als geplant zu einer Großbaustelle. Die Kreisverwaltung baut ab Anfang 2023 ihr Gebäudeensemble zwischen Hamburger Straße und B 206 für 64,5 Millionen Euro um. Die Arbeiten ziehen sich bis 2027/2028 hin. Das liegt unter anderem an IT-Problemen.

Die überarbeitete Zeitplanung geht aus neuen Unterlagen der Kreisverwaltung hervor. Auch das Gelände rund um die Zufahrt Waldemar-von-Mohl-Straße wird umgestaltet. In dem Bereich werden viele der Parkplätze ebenfalls zur Baustelle. Dort befindet sich außer Gebäuden der Kreisverwaltung auch die Amtsverwaltung Trave-Land.

Kreishaus in Bad Segeberg erhält großes Parkhaus

Der große Umbau des Stammsitzes der Kreisverwaltung verzögert sich, obwohl nun kleiner umgestaltet wird. Denn die Kreispolitik hatte gegen den Willen der Behörde entschieden, auf einen Sitzungspavillon und eine Kantine für die Mitarbeiter zu verzichten. Das soll gut zehn Millionen Euro einsparen.

Es bleibt bei einem großen Parkhaus mit zwölf Ebenen, in erster Linie für die Autos der rund 600 Beschäftigten in den künftigen Verwaltungshäusern ringsum. Ein von der Politik gefordertes Bewirtschaftungskonzept für das Parkhaus mit Öffnung für Bürger will das Gebäudemanagement später noch vorlegen.

Abriss des alten Kreishauses in Bad Segeberg verschoben

Klar ist bereits jetzt: Die Bauarbeiten werden sich lange hinziehen. Noch vor einem Jahr war vorgesehen, das sanierungsbedürftige Altgebäude Haus A und den Verbindungstrakt mit dem Haupteingang bereits 2023 abzureißen. Von Herbst 2023 bis Sommer 2026 sollte die Neubauten errichtet werden.

Die neuen Bürogebäude (Mitte) ohne Kantine und Sitzungspavillon werden eingerahmt vom denkmalgeschützten alten Kreishaus (links) und dem glasummantelten Haus B (rechts). © Quelle: Kreis Segeberg/Tchoban Voss

Von diesem Zeitplan hat sich die Kreisverwaltung verabschieden müssen. Das liegt vor allem an der Informationstechnologie (IT). So hatten IT-Komponenten im neu gebauten zweiten Kreishaus an der Rosenstraße gefehlt. Deshalb hatten Mitarbeiter aus dem abzureißenden Haus A an der Hamburger Straße erst im März, ein halbes Jahr verspätet, in die Rosenstraße umziehen können.

IT-Abteilung der Kreisverwaltung benötigt Zeit

Eine Verspätung gibt es auch beim Umzug eines Teils der Belegschaft von Haus A in ein neu erworbenes Verwaltungshaus an der Waldemar-von-Mohl-Straße. Der Sanierungsaufwand in dem Gebäude war größer als geplant.

Parallel sieht Gebäudemanagerin Michaela Lexau eine mittlerweile „erhöhte Cyber-Bedrohungslage“. Unter anderem deshalb will der Kreis sein Computersystem besser sichern. Wegen Mangels an Fachpersonal zieht sich die Arbeit hin.

Parkhaus am Kreishaus soll 2024 fertig sein

All das erschwert es, in den anderen Gebäuden die Infrastruktur und Technik für die Umzügler neu herzurichten, um das Haus A räumen zu können. Die Altgebäude werden deshalb nun erst Anfang 2024 abgerissen. Bereits Ende 2023 soll das alte Archivhaus rechts an der Parkplatzzufahrt weichen – dort, wo die Kreisverwaltung eine neue Kantine wollte.

Das Parkhaus an der B 206 würde ab Ende 2023 gebaut und Ende 2024 nutzbar sein. Die neuen Bürogebäude werden zwischen Kreistagssitzungssaal und Haus B Ende 2024 bis Mitte 2027 errichtet. Inbetriebnahme, Bezug und Einweisungen würden noch mal einige Monate in Anspruch nehmen. Im ersten Quartal 2028 wären alle Arbeiten erledigt. Ab Februar 2028 soll der Betrieb laufen.

Neues Kreishaus mit Anbauten soll 64,5 Millionen Euro kosten

Die Kosten kalkuliert das Gebäudemanagement mit 64,5 Millionen Euro: Abriss und neue Bürogebäude 52,5 Millionen Euro, Parkhaus 11,2 Millionen Euro, Verlegung von Straße und Stellflächen 0,8 Millionen Euro. Mögliche Preissteigerungen bis zur Vergabe der Aufträge 2023 und 2024 sind allerdings nicht eingerechnet.

Diese Planung muss jetzt noch durch die Ausschüsse und den Kreistag. Der muss zugleich die Finanzierung sichern. Denn der Kostenrahmen ging im Oktober 2020, damals mit Pavillon, nur von 50 Millionen Euro aus. Nach neuer Kostenberechnung sind es, ohne Pavillon, 64,5 Millionen Euro. Es werden also 14,5 Millionen Euro mehr benötigt.

Kreispolitik reagiert gelassen

CDU-Fraktionschef Torsten Kowitz ist froh, dass die Politik angesichts der gestiegenen Kosten auf Kantine und Sitzungspavillon verzichtet hat. Dass sich der Bau hinziehe, nehme er zur Kenntnis und sei wohl nicht so dramatisch. Der Baumarkt sei stark in Bewegung. „Die Frage ist, ob wir in einem Jahr überhaupt noch genug Baubetriebe haben.“

Eines macht Gebäudemanagerin Michaela Lexau den Politikern vor den Baubeschlüssen schon klar. „Mit dem Abbruch des Hauses A ist die Durchführung der Maßnahme unumgänglich.“