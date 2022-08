﻿Große Herbst-Tombola in Bad Segeberg: Jetzt erst recht!

Stadtfest und Lions-Tombola – zwei Dinge, die in Bad Segeberg seit Jahren in einem Atemzug genannt werden. Seit das große Fest Jahr für Jahr – auch 2022 – der Corona-Pandemie und ihren Folgen zum Opfer fällt, muss sich der Lions Club Segeberg mit seiner Aktion davon emanzipieren.

Bad Segeberg. Mit ehrenamtlichem Einsatz, Einnahmen aus Losverkäufen und Spenden unterstützt der Lions Club Segeberg regelmäßig eine Reihe von Projekten und Einrichtungen in und um Bad Segeberg – die größte „Einnahmequelle für den guten Zweck“ ist dabei seit jeher die große Tombola in Bad Segeberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im vergangenen Herbst 2021 hatte der Club die Aktion erstmalig ohne begleitende Veranstaltung in Bad Segeberg starten müssen, da das Stadtfest coronabedingt abgesagt worden war. Im Rahmen von vier Verkaufstagen an drei Wochenenden verkauften die Lions dennoch mehr als 14000 Lose und nahmen dabei rund 24000 Euro ein.

Diese Einnahmen schafften die Grundlage dafür, dass der Segeberger Club im vergangenen Jahr in der Region erneut vielfältig helfen konnte: unter anderem beim Suchtberatungsprojekt „Revolution Train“, der technischen Ausstattung des Kulturvereins K1,5, der Unterstützung der Beschaffung eines Bootsmotors der DLRG, bei Werbemaßnahmen des Jugendcafé KFE oder vor kurzem bei der Bekleidung der Badeaufsicht des Bad Segeberger Freibades.

Herbst-Tombola auch ohne Stadtfest

"Auch wenn das bewährte Stadtfest leider auch 2022 nicht stattfindet, wollen wir gerade in diesen besonderen Zeiten für diejenigen aktiv sein, denen es nicht so gut geht und die unsere Hilfe brauchen", erklärt Christopher Reitt, Lions-Präsident 2022/23. Die Mitglieder des Lions Club Segeberg hätten sich daher aufgrund der sehr guten Erfahrungen des vergangenen Jahres entschieden, wieder eine "Herbst-Tombola" zu organisieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie bereits in 2021 werden die Lions an drei Samstagen zu Wochenmarktzeiten (24. September, 1. und 8. Oktober) und abschließend am verkaufsoffenen Sonntag am 9. Oktober in der Bad Segeberger Fußgängerzone ihre Lose verkaufen.

Lions-Mitglieder auf Werbetour

„Der Erfolg einer Tombola wird maßgeblich bestimmt durch eine große Anzahl attraktiver Preise“, so Reitt. Und um dieses Ziel zu erreichen, seien die Mitglieder des Lions Clubs Segeberg bereits auf Tour zu mehreren hundert bewährten Kontakten, um wieder einige tausend Preise einzuwerben.

Einer von ihnen ist Lions-Mitglied Peter Meier aus Rohlstorf, der unter anderem beim hagebaumarkt in Bad Segeberg mit offenen Armen empfangen wurde. Wie bereits in vielen vergangenen Jahren wird dort wieder ein ganz besonders reizvoller Preis zur Verfügung gestellt: ein hochwertiges E-TrekkingBike der Marke Fischer.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Unser Markt ist schon seit über 40 Jahren in Bad Segeberg beheimatet und mit der Region eng verbunden. Daher haben wir zum einen in unseren Standort in den vergangenen Jahren massiv investiert, zum anderen wollen wir aber auch durch unterstützendes Engagement etwas Gutes tun“, erklärt Marktleiter Steffen Schreiner die Motivation.