Bei einem Großeinsatz in der Kaltenkirchener Innenstadt wurde am Donnerstagvormittag niemand verletzt und der Schaden blieb gering. Bei Dacharbeiten auf einem im Bau befindlichen Wohn- und Geschäftshaus war eine Gasflasche explodiert.

Kaltenkirchen. „Großfeuer in der Kaltenkirchener Innenstadt. Dachstuhl eines Neubaues an der Ecke Schützenstraße/Glockengießerwall brennt in voller Ausdehnung.“ So lautete die Mitteilung, mit der die Kaltenkirchener Feuerwehr am Donnerstagvormittag alarmiert wurde. Die rückte sofort mit rund 30 Kameradinnen und Kameraden aus und forderte gleich auch die Kisdorfer Feuerwehr als Unterstützung an, sodass schnell gut 60 Einsatzkräfte vor Ort waren.