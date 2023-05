﻿Großübung in Bad Segeberg: So werden verletzte Senioren gerettet

Bad Segeberg. „Übung ist wie Ernst“: Nach diesem Motto haben rund 120 Angehörige von Rettungseinheiten des Kreises Segeberg Abläufe für den Ernstfall trainiert. Ort des Geschehens: das alte Kreishaus in Bad Segeberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dabei waren die Katastrophenschutz- und Schnelleingriffseinheiten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die Auszubildenden der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) und als Helfer auch andere Kräfte wie die Freiwillige Feuerwehr Stipsdorf.

Darum ging es bei der Großübung in Bad Segeberg

Bei der Übung ging es vorrangig um die Erstversorgung und den Transport von Kranken. Dazu wurde gemäß Übungslage der abzureißende Teil des alten Kreishauses in Bad Segeberg zum „Pflegeheim am Kalkberg“ ernannt, in dem es zu einem plötzlichen, starken Wasserrohrbruch gekommen war. Das Haus sollte evakuiert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Übungsleiter Sven Ehmke (RKiSH), Yvonne Berning und Mirko Rönnau (beide DRK) hatten dazu noch einige Schwierigkeiten eingebaut. So waren die 24 „Mimen“, wie die verletzten Darsteller genannt werden, äußerst real mit Kunstblut verziert und spielten ihre Rollen voller Inbrunst. Ob der Ohnmacht nahe, vor Schmerzen schreiend oder als demente Alte im Weg stehend – auch die Mimen hatten geübt. Sie kamen nicht aus dem Kreis Segeberg, sondern gehörten den Jugendrotkreuzeinheiten der weiteren Umgebung an – von Neumünster bis Kronshagen.

Das steckt hinter den Farben für die Verletzten

So mussten die Übenden auch schnell entscheiden, wer zur Kategorie „rot“ gehörte, also sofort wegen Lebensgefahr behandelt werden musste, wer nur „gelb“, also immerhin dringend behandlungsbedürftig oder als „Grüner“ später versorgt werden konnte.

Nachdem am Freitag um 17.46 Uhr der Alarm ausgelöst wurde, trafen die ersten Retter zunächst auf Finn Tausendfreund vom JRK Neumünster, der drapiert auf der Wendeltreppe lag und einen Schwerverletzten darstellte. Weiter oben gab es dann zwei Puppen, die an Beatmungsgeräte angeschlossen waren. Für die herrschte wegen des Stromausfalls akute Lebensgefahr, die waren als „Rot“ einzustufen. Nicht ganz so dringend, aber dramatisch aussehend: Jona Rathow und Florian Fellbach vom JRK Neumünster, die sich in der Teeküche eine Spritzblutung am Unterarm zugezogen hatten.

Nach und nach trafen die Rettungswagen aus allen Teilen des Kreises ein, bekamen ihre Aufgaben und transportierten die Verletzten zur Kreisfeuerwehrzentrale, die für die Übung zum Krankenhaus umbenannt wurde. Dort trainierten die Teilnehmenden den letzten Teil der Übung: die Übergabe der Kranken an das Fachpersonal. Zweimal musste jedes Team fahren, weil patientengerecht jeweils nur ein Kranker im Rettungswagen transportiert werden durfte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausgedacht hatte sich die Übung Kristina Haß, ehrenamtliche Pressesprecherin beim DRK. Da sie im Hauptberuf beim Ordnungsamt des Kreises Segeberg arbeitet, war ihr aufgefallen, dass zum Beispiel die Polizei in dem abzureißenden Teil des Kreishauses Übungen vollzog. „Warum also nicht auch das DRK?“, fragte sie sich und rannte damit bei Landrat Jan Peter Schröder offene Türen ein.

Lesen Sie auch

Beobachter vom DRK in Kiel, Ostholstein und Neumünster machten sich Notizen, die helfen sollen, sich beim nächsten Einsatz zu verbessern. „Üben heißt nicht können. Die Übung hat gezeigt, dass an einigen Stellschrauben noch nachjustiert werden muss“, sagte Pressesprecherin Haß. Sie kündigte weitere Übungen an.

KN